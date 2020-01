AGCM accusa Facebook di inottemperanza: rischia una multa fino a 5mln di euro

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Facebook per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento del 29 novembre 2018. Il riferimento è alla decisione presa dall’AGCM che aveva accertato la sussistenza di pratiche commerciali scorrette da parte del popolare social network che non forniva agli utenti, in fase di registrazione, un’informativa adeguata sulla raccolta dati e sull’utilizzo di questi ultimi a fini commerciali. Una sentenza confermata in parte anche dal TAR del Lazio che ha annullato invece una seconda sanzione relativa ai metodi di trasmissione dei dati personali a terzi.

Oltre al pagamento di una sanzione da 5 milioni di euro per le suddette pratiche commerciali scorrette, Facebook avrebbe dovuto eliminare l’affermazione “è gratis e lo sarà per sempre” in quanto – sempre a detta dell’Antitrust – il guadagno deriva dall’utilizzo dei dati degli utenti. Nella nota diffusa infatti si specifica che “i dati degli utenti di Facebook, in ragione della profilazione dei medesimi ad uso commerciale e per finalità di marketing, acquistano un valore economico idoneo a configurare l’esistenza di un rapporto di consumo, anche in assenza di corrispettivo monetario”. Questo obbligo è stato rispettato.

L’inottemperanza riguarda la mancata pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito italiano, sull’app e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato che informi l’utente con “chiarezza e immediatezza quanto alla raccolta e all’utilizzo dei propri dati con finalità remunerative”. Obbligo che non sarebbe ancora stato rispettato.

Per questo motivo, l’AGCM ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Facebook che rischia una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10 mila e 5 milioni di euro. Il procedimento si concluderà entro 120 giorni.