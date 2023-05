Se amate ascoltare la musica e possedete un iPhone avrete con ogni probabilità già sentito parlare delle AirPods, ossia dei comodissimi auricolari senza fili di Apple. Quello che forse non saprete è però come la terza generazione di tale prodotto, ossia le AirPods 2021, sia attualmente disponibile in un imperdibile bundle con custodia MagSafe al prezzo più basso della rete su Euronics. Solo 199€, per un risparmio di circa 20€: un’offerta decisamente non male, vero?

Design completamente rinnovato, con una lunghezza di ben il 33% minore rispetto alla seconda generazione, audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, equalizzazione adattiva che regola la musica automaticamente in base base alla forma dell’orecchio e autonomia migliorata: i miglioramenti delle AirPods 2021 sono tanti e particolarmente evidenti.

A rendere il tutto più interessante è la presenza in tale bundle della custodia di ricarica MagSafe, che permette di ottenere altre 30 ore di autonomia per le AirPods 2021 e che è compatibile con i caricabatterie MagSafe e wireless. Potete trovare questo pacchetto formato da AirPods e MagSafe al prezzo più basso della rete comodamente a questa pagina.

