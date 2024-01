AirPods Pro di 2ª gen in sconto dell'11%!

Siete in possesso di un iPhone e, di conseguenza, volete acquistare un paio di auricolari true wireless di qualità assoluta, magari approfittando di uno sconto proposto da Amazon? Allora vi suggeriremmo di non andare oltre perché, proprio sul portale, sono attualmente in sconto gli spettacolari auricolari Apple AirPods Pro di 2ª generazione, ovvero gli auricolari top di gamma di Apple che, grazie ad uno sconto dell'11%, sono ora disponibili al prezzo vantaggioso di 249,00€, contro i 279 euro del prezzo originale! Un affare, che per altro non si presentava sullo store dal periodo natalizio.

Apple AirPods Pro, chi dovrebbe acquistarli?

Progettati tenendo conto delle esigenze degli appassionati di musica, nonché di quanti vogliono, generalmente, solo il meglio dai proprio dispositivi, gli Apple AirPods Pro sono auricolari senza fili pensati per immergervi in un suono tridimensionale di alta qualità, offrendosi con alti cristallini e bassi intensi, e garantendo un'immersione sonora senza precedenti.

In tal senso, dunque, sono la scelta ideale per chiunque cerchi degli auricolari TWS di qualità assoluta, e che siano in grado di trarre il meglio dai propri dispositivi Apple, complice anche la presenza dell'ottimo chip Apple H2, cuore pulsante di questi dispositivi, ed in grado di assicurare prestazioni audio eccezionali, elevate dall'audio spaziale personalizzato, che crea un ambiente sonoro avvolgente, calibrato sul vostro orecchio.

Rafforzati da driver dalla resa impeccabile e in grado di regalare un'esperienza sonora superba, questi auricolari TWS sono persino dotati di un sistema che rileva i suoni circostanti, che permette loro di attivare automaticamente la modalità trasparenza quando necessario, garantendo così una consapevolezza dell'ambiente circostante, il che può tornare utile - ad esempio - quando si passeggia per la città, o quando ci si trova in viaggio, consentendo così di godere dell'ascolto della propria musica, ma in totale sicurezza.

Dotati di custodia MagSafe per una veloce ricarica, e progettati per garantire fino a 30 ore di musica ininterrotta, gli Apple AirPods Pro di 2ª gen sono, in sintesi, auricolari straordinari e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito dell'ottima offerta messa in campo da Amazon, così che possiate acquistarli subito ad un prezzo decisamente più basso della media!

