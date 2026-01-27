Su Amazon trovate in offerta l'ALCATEL S280, un telefono fisso cordless dal design compatto e moderno in colorazione nero/arancione. Questo dispositivo vi offre un grande display retroilluminato a 2 linee per una perfetta leggibilità, funzione vivavoce per chiamate in multitasking e una pratica rubrica da 50 contatti. Particolarmente utile la funzione di blocco chiamate che vi permette di bloccare fino a 50 numeri indesiderati. Approfittate dello sconto del 20% e portatelo a casa a 19,99€ invece di 24,99€.

ALCATEL S280, chi dovrebbe acquistarlo?

ALCATEL S280 è la soluzione ideale per chi cerca un telefono fisso cordless affidabile e facile da usare, perfetto per persone anziane o con problemi di vista grazie al suo grande display retroilluminato ultra leggibile con sfondo arancione luminoso. È consigliato anche a professionisti e famiglie che hanno bisogno di gestire efficacemente le chiamate indesiderate, potendo bloccare fino a 50 numeri tramite un comodo tasto dedicato. La funzione vivavoce lo rende particolarmente adatto a chi necessita di multitasking durante le conversazioni, permettendovi di continuare le vostre attività senza dover tenere in mano il portatile.

Con uno sconto del 20% a soli 19,99€, questo dispositivo soddisfa le esigenze di chi desidera un telefono compatto ma completo, capace di memorizzare fino a 50 contatti e tracciare le ultime 20 chiamate ricevute. L'accesso rapido ai tre numeri più importanti tramite i tasti 1, 2 e 3 è perfetto per chi ha necessità di chiamare frequentemente gli stessi contatti, come familiari o servizi di emergenza. Compatibile con tutti i modem operatore, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole la qualità di un marchio leader mondiale nella telefonia senza rinunciare alla convenienza economica.

L'ALCATEL S280 è un telefono fisso cordless DECT dal design compatto che vi conquisterà con il suo grande display retroilluminato a sfondo arancione, perfetto per una lettura immediata. Vi permetterà di gestire fino a 50 contatti in rubrica, include la pratica funzione vivavoce per chiamate a mani libere e offre un'innovativa funzione di blocco chiamate che vi proteggerà da numeri indesiderati, bloccandone fino a 50 con un semplice tasto dedicato.

Vedi offerta su Amazon