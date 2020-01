Alcatel annuncia nuovi smartphone durante il CES 2020: diamo il benvenuto a 3L, 1S, 1V e 1B

TCL Corporation ha annunciato, durante il CES 2020, i prodotti che saranno commercializzati sotto il marchio Alcatel. 3L, 1S, 1V e 1B sono gli smartphone presentati: l’evento statunitense, in cui è stato anticipato il logo di PS5 e gli auricolari true wireless Panasonic, sembrerebbe non deludere neanche sotto il fronte mobile. Gli annunci del brand non interessano esclusivamente assolute novità: 3L, 1S e 1V sono infatti delle nuove varianti di dispositivi precedentemente lanciati. Solo 1B è un modello totalmente inedito.

Alcatel 3L

Alcatel 3L presente il processore Mediatek MT6762, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, una batteria da 4.000 mAh, Android 10 e un display IPS da 6,22 pollici e con risoluzione HD+. Interessantissimi sono i tre sensori principali da 48MP, 5MP (grandangolo) e 2MP (macro). Il dispositivo arriverà in Europa e avrà un costo di 140 euro.

Alcatel 1S

Questo dispositivo sarà leggermente meno potente rispetto al precedente: presente il SoC MediaTek MT6762D, 32 GB di ROM e una quantità incerta di RAM (forse 3 GB). Il display e la batteria saranno pressoché identici a quelli di Alcatel 3L. Con un prezzo di 100 euro, questo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore da 13 MP, 5MP (grandangolo) e 2MP (macro).

Alcatel 1V

Ancora meno avanzato sarà Alcatel 1V. Troveremo una quantità minore di RAM, 2 GB, e 32 GB di storage interno. Presente il display IPS da 6,22 pollici e una soddisfacente batteria da 4.000 mAh. I sensori fotografici posteriori saranno solo due (13 MP e 5 MP). Il costo dovrebbe coincidere con 80 euro, ma non è per il momento prevista la commercializzazione in Italia.

Alcatel 1B

Il meno potente tra i dispositivi presentati, 1B, arriverà invece nel mercato europeo. Esso sarà equipaggiato con un processore quad core, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Dotato del sistema operativo Android 10 Go, lo smartphone avrà una batteria da 3.000 mAh e un display da 5,5 pollici con risoluzione 720 x 1440 pixel. Il costo dovrebbe coincidere con circa 60 euro.