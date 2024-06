Samsung Galaxy S24+ in sconto di 120€ con Galaxy Watch6 in omaggio! Solo per pochi giorni!

Il Samsung Galaxy S24+ è ora disponibile su Amazon al prezzo di 1.069€ rispetto agli originali 1.189€, con uno sconto di ben 120€. Il telefono fa parte della splendida gamma degli S24, considerata dal nostro team come una delle migliori serie di smartphone Android del momento. La confezione include un caricabatterie Samsung da 25W e in regalo fino al 9 giugno 2024 anche lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 da 40mm, dal valore di oltre 200€.

Samsung Galaxy S24 con Galaxy Watch6 in omaggio, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie a questo bundle potrete portarvi a casa a un prezzo praticamente imbattibile uno smartphone top di gamma e uno smartwatch pieno di funzionalità. Considerando che tolto il costo dell'orologio avrete speso per il telefono meno di 1.000€ non è sicuramente un'offerta da lasciar scappare, in quanto si tratta di un'accoppiata doppiamente vincente, con l'ecosistema Galaxy che offre un'interazione perfetta fra i due dispositivi.

Il Samsung Galaxy S24+ offre una fotocamera da 50MP, un ampio display da 6,7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X e una batteria da 4.900 mAh, il che assicura prestazioni eccezionali e alta efficienza grazie all'integrazione dell'IA. È la scelta ideale per gli appassionati di tecnologia e fotografia che cercano un dispositivo all'avanguardia, visti le migliorie alla fotocamera e alla batteria potenziate dall'intelligenza artificiale. Le foto prenderanno infatti vita diventando vivide come non mai, mentre la batteria intelligente saprà adattarsi alla vostra routine per non lasciarvi mai senza il vostro assistente personale tascabile. Presente all'appello anche l'Armor Aluminium del display, il quale garantisce la protezione IP68 contro acqua e polvere.

Non è il caso poi di farsi sfuggire il Samsung Galaxy Watch6 da 40mm in regalo, che presenta fra le sue funzionalità monitoraggio del sonno avanzato, misurazione della composizione corporea con il sensore Samsung BioActive e monitoraggio cardiaco con il sensore PPG integrato.

Il tutto permette di analizzare le fasi del sonno, fissare obiettivi di fitness personalizzati e avvisi in caso di battito irregolare. Il display più grande e la cornice più sottile migliorano l'esperienza visiva, mentre i quadranti personalizzati ampliano le possibilità di utilizzo.

Al prezzo di 1.069€, con anche il Watch6 da 40mm in omaggio fino al 9 giugno, il Samsung Galaxy S24+ rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca le ultime innovazioni nel mondo degli smartphone. La combinazione di prestazioni elevate, funzionalità avanzate grazie all'intelligenza artificiale e una fotocamera di alta qualità, lo rendono una scelta ideale per gli appassionati di tecnologia.

Vedi offerta su Amazon