Android 12: gli smartphone Samsung che lo riceveranno

Proprio da pochi giorni Google ha reso disponibile Android 12 Beta 1 per i suoi smartphone Pixel. I produttori partner hanno fatto lo stesso per alcuni loro device selezionati.

Ci siamo accorti che all’appello manca Samsung. Il produttore sud coreano non ha incluso nessuno smartphone, nonostante la recente partnership rinnovata con Google per quanto concerne la nuova versione di Wear OS.

In ogni caso i primi smartphone Galaxy che verranno aggiornati ad Android 12 arriveranno alla fine del 2021 e molto probabilmente l’azienda approfitterà dell’occasione per aggiornare contestualmente anche la sua interfaccia utente personalizzata, arrivando alla One UI 4.0.

Anche se non abbiamo un elenco ufficiale redatto da Samsung, ci ha pensato Sammobile a compilarne uno abbastanza in linea con le abitudini dell’azienda. Sammobile è un portale molto vicino a Samsung e la maggior parte delle volte annuncia delle indiscrezioni e rumors che poi si realizzano concretamente.

Ma ora vediamo quali smartphone Samsung verranno aggiornati ad Android 12:

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy S20 FE

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip

Galaxy A71

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A72

Galaxy A90

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A42

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A12

Galaxy A32

Galaxy M42

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M31

Galaxy M31s

E ora una lista dei tablet che riceveranno l’aggiornamento: