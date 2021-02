Android 12: un primo sguardo alla nuova interfaccia

Sono trapelate online le prime immagini relative alla presunta interfaccia di Android 12. Grazie a quanto riportato da XDA Developers, che è riuscita ad entrare in possesso delle documentazione che Google ha fornito ai suoi partner, possiamo sbirciare alcune delle novità che Google ha in serbo per la prossima versione dell’OS in arrivo molto presto.

È molto probabile che la prima Developer Preview possa essere rilasciata già nel corso di questo mese, per arrivare man mano alla versione definitiva prevista molto probabilmente per il mese di settembre. XDA non ha però garantito l’autenticità degli screenshot acquisiti, sottolineando però che avrebbe a disposizione parecchie prove riguardo la veridicità di queste informazioni.

Presunta interfaccia Android 12

Tra le novità che balzano subito all’occhio troviamo quelle relative alla nuova interfaccia utente dedicata alle notifiche che andrebbe a sostituire quella attuale, caratterizzata da uno sfondo trasparente, con uno sfondo opaco.

Come è possibile vedere dall’immagine è di tipo grigio/beige ma è molto probabile che tale colorazione possa variare in base al tema o all’attivazione della dark mode. Inoltre, anche gli angoli relativi alla visualizzazione delle notifiche sono stati rivisti e risulterebbero più arrotondati.

Google avrebbe poi ridotto il numero di icone a disposizione nelle Impostazioni rapide passando da sei a quattro con quest’ultime che farebbero la loro comparsa nel momento in cui il pannello delle notifiche verrà esteso. Le icone risultano essere più grandi del solito proprio a seguito del numero ridotto di quick settings.

Altre modifiche riguarderebbero anche la posizione della data e dell’orologio che sono state scambiate, con la prima posizionata in cima e la seconda appena sotto. Sono poi stati inseriti nuovi indicatori per la privacy e come è possibile vedere, nell’angolo in alto a destra è possibile verificare se un’app accede alla fotocamera ed al microfono.

Presunta interfaccia Android 12

Passando alle novità in termini di privacy, come già anticipato, è stato aggiunto un indicatore utile a segnalare l’accesso alla fotocamera o al microfono da parte di una determinata app. Cliccandoci sopra si va a richiamare un pannello che indica quali app stanno accedendo a queste funzioni e nel caso, potranno essere bloccate.

Google avrebbe infatti reso obbligatorio l’inserimento dell’indicatore in questione sulla prossima versione del suo sistema operativo, quindi anche gli altri produttori dovranno adeguarsi a questa normativa se vorranno continuare ad utilizzare Android.

Accedendo alle impostazioni sulla privacy è poi possibile disabilitare del tutto l’accesso alla fotocamera o al microfono attraverso i due toggle presenti, un passaggio decisamente più semplice rispetto ad Android 11, dove è già possibile farlo ma è necessario aver attivato prima le opzioni sviluppatore. Nella sezione relativa alle impostazioni privacy sono presenti due toggle per disabilitare completamente

Presunta interfaccia home e app fotocamera Android 12

Altra interessante novità sarebbe poi quella legata all’introduzione dei nuovi widget dedicati alle conversazioni e nei quali è possibile trovare i messaggi più recenti, le chiamate non risposte o le attività legate allo stato dell’utente. A causa delle dimensioni molto ridotto del widget, molto probabilmente, sarà possibile mostrare solo un messaggio o una notifica alla volta, almeno in questa prima fase.

Presunta interfaccia Android 12

Essendo un qualcosa di nuovo, non è detto che con i futuri aggiornamenti tale funzionalità possa accogliere altri miglioramenti. Toccando poi il widget si accede alla sezione denominata “People Shortcuts” nella quale è possibile trovare avatar, notifiche o le informazioni riguardanti lo stato di un contatto registrato. Anche per i widget, la casa di Mountain View, spingerebbe per renderli obbligatori su tutte le versioni di Android 12, quindi anche quelle personalizzate dagli altri produttori.

Altra novità interessante riguarderebbe la possibilità di ibernare un’app nel caso in cui un utente avesse necessità di liberare la memoria del proprio dispositivo, senza però disinstallarla. Insomma le premesse sono veramente ottime, vedremo nel corso delle settimane se quanto preannunciato troverà effettivamente conferma e soprattutto quali altre novità ci attenderanno con la nuove versioni di Android 12.