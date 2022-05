Android 13 debutta ufficialmente al Google I/O: nell’occasione della conferenza inaugurale dell’evento e a poche ore dal lancio della Beta 2 l’azienda di Mountain View ha offerto al pubblico un assaggio del suo nuovo sistema operativo e delle funzionalità che vedremo presto a bordo non solo di tantissimi smartphone, ma anche di tablet, foldable e altri device sempre più connessi tra loro.

Android 13 Tiramisu perfeziona la grande eredità di Android 12, ovvero il linguaggio di design Material You, grazie a ulteriori opzioni di personalizzazione: oltre a piccoli tocchi di design, come la barra della riproduzione nel Media Center, spicca la possibilità di selezionare lingue diverse da quella di sistema per le singole app.

Messaggistica RCS

La prima grande novità di Android 13 è lo standard di messaggistica RCS (Rich Communication System), frutto della collaborazione con gestori e produttori telefonici di tutto il mondo.

Lo standard RCS è un grande passo in avanti per la sicurezza, grazie al supporto per la crittografia end-to-end, ma anche per l’esperienza utente. Grazie a questa tecnologia i possessori di smartphone Android saranno ora in grado di condividere fotografie in alta qualità e utilizzare la rete Wi-Fi per inviare messaggi.

Non è potuta d’altronde mancare una piccola stoccata ad Apple, con l’auspicio che ogni altro sistema operativo mobile riceva il messaggio e inizi a implementare lo standard RCS.

Android 13, un OS multi-dispositivo

Con più di tre miliardi di dispositivi attivi, Android è il sistema operativo mobile più diffuso al mondo e si estende non solo a smartphone e tablet, ma anche a device di ogni tipo. Android 13 guarda a questo futuro multi-dispositivo ed estende sempre più applicazioni a diversi form factor e servizi.

Wear OS arriverà presto su smartwatch di marchi come Fossil, Montblanc e Mobvoi, mentre il Samsung Galaxy Watch 4 otterrà per la prima volta l’Assistente Google ottimizzato per Wear OS. Sempre più applicazioni come Spotify, Adidas Running e LINE, sono in arrivo per Wear OS, con SoundCloud e Deezer previste per la fine dell’anno.

Android 13 continua il lavoro fatto con Android 12L per l’ottimizzazione agli schermi di tablet e foldable: nuove funzionalità per il multitasking, tra cui una pratica barra per gli strumenti e una sezione notifiche riprogettata, rendono ancora più intuitiva l’esperienza utente.

Sono inoltre in arrivo più di 20 applicazioni ottimizzate per gli schermi Android più estesi, tra cui TikTok, Zoom, Facebook e Canva. Questi aggiornamenti, in arrivo già nelle prossime settimane, sfruttano lo spazio a disposizione con una visualizzazione a più colonne. Allo stesso modo riceverà un redesign l’interfaccia utente di Google Play su questo tipo di display.

Completano il quadro l’integrazione sempre maggiore tra Android e Chromecast, estesa a sempre più device per esperienze di intrattenimento senza soluzione di continuità tra smartphone, smart TV e persino automobili, e l’espansione di Phone Hub sui Chromebook, che permetterà di accedere alle app di messaggistica dello smartphone direttamente dal laptop.

Il supporto Fast Pair sarà infine esteso ad ancora più device per un setup immediato e intuitivo tra auricolari, smart TV e altri dispositivi. Un passo avanti su questo fronte proverrà dallo standard di interoperabilità Matter, che debutterà questo autunno grazie alla cooperazione tra Google e diversi brand di domotica.

Google Wallet

Un’altra delle grandi novità di Android 13 è Google Wallet, un’attesissima funzionalità in grado di custodire in un unico posto documenti digitalizzati come pass vaccinali, biglietti e badge e integrarli con il resto dei servizi Google.

Foto generiche

Google Wallet, in arrivo per Android e Wear OS già nelle prossime settimane, si integra con il sistema di pagamento Google Pay e ne espande le funzionalità oltre alle transazioni economiche, con un occhio di riguardo alla sicurezza e alla privacy dei dati personali.

L’azienda ha inoltre annunciato, per il momento in via esclusiva per gli Stati Uniti ma in futuro anche con il resto del mondo, di essere al lavoro per digitalizzare e custodire su Google Wallet anche i documenti di identità, a partire dalle patenti di guida.

Servizi di emergenza

Google potenzia anche i suoi Emergency Location Services (ELS), ora disponibili per più di un miliardo di utenti in tutto il mondo, per permettere di localizzare dispositivi come smartphone e smartwatch in caso di emergenza.

Foto generiche

Google espanderà a 25 nuovi Paesi, con priorità alle aree a rischio servizio Early Earthquake Warnings utilizza l’accelerometro degli smartphone per rilevare le onde sismiche con pochi, preziosi secondi di anticipo rispetto alle scosse.

In via di espansione anche il servizio Emergency SOS, presto compatibile anche con gli smartwatch Wear OS.

Quando arriverà Android 13?

In base alla roadmap rilasciata dall’azienda e aggiornata a ogni progresso, la versione stabile di Android 13 Tiramisu dovrebbe arrivare a partire dal mese di agosto 2022.

Nei mesi scorsi, rispettivamente a febbraio e marzo 2022, sono state rilasciate le due Developer Preview, ovvero build distribuite agli sviluppatori per agevolare l’ottimizzazione di applicazioni e servizi in tempo per la versione definitiva. Google ha rilasciato in vista dell’evento di oggi la Beta 2 per Pixel e altri dispositivi di produttori selezionati.

Dopo la prima Beta di aprile la Beta 2 di Android 13 Tiramisu rappresenta l’ultimo passo verso la stabilità della piattaforma.