Google è fortemente motivata a migliorare l’esperienza di Android sui dispositivi a grande schermo, ora che l’azienda ha annunciato il suo Pixel Fold e il Pixel Tablet.

Android 14 presenta una serie di nuove funzionalità che dovrebbero contribuire in tal senso, dai gruppi di app a schermo diviso all’utilizzo della navigazione con gesti durante il “drag&drop”. Tuttavia, i miglioramenti più significativi nella nuova versione, almeno per gli utilizzatori di tablet, potrebbero riguardare le tastiere fisiche esterne.

Mishaal Rahman, esperto nello scovare le novità in arrivo nelle future versioni di Android, ha trovato un menu completamente rinnovato per le scorciatoie da tastiera in Android 14 Beta 2. Il nuovo menu è attualmente disponibile solo per i dispositivi a grande schermo su Android 14 e sostituisce l’elenco delle scorciatoie che si può trovare in Android 13 sotto Impostazioni -> Sistema -> Lingue e input -> Tastiera fisica. Su Android 14 le impostazioni per le tastiere fisiche sono state riorganizzate, quindi queste scorciatoie si trovano sotto Impostazioni -> Sistema -> Tastiera -> Tastiera fisica.

L’elenco è molto più completo rispetto all’implementazione attuale, con un totale di 34 scorciatoie per 29 funzioni separate, rispetto alle 13 presenti oggi su Android 13. Le combinazioni di tasti sono ora raggruppate in tre schede per una migliore organizzazione (Sistema, Input e Aperture app) e c’è una barra di ricerca per selezionare rapidamente le opzioni. Tuttavia, ovviamente, non tutte le scorciatoie sono nuove.

Accedere all’area di notifica Search + N Cattura uno screenshot Search + Ctrl + S Apri lista scorciatoie Search + / Indietro Search + ~ | Search + Backspace | Search + Left Arrow Home Search + H | Search + Return App aperte/recenti Search + Tab Cicla le applicazioni aperte (avanti) Alt + Tab Cicla le applicazioni aperte (indietro) Alt + Shift + Tab Ricerca nel launcher Search Mostra/nascondi taskbar Search + T Impostazioni Search + I Google Assistant Search + A Lock screen Search + L Memo rapido Search + Ctrl + N Schermo diviso con app corrente a destra Search + Ctrl + Right Arrow Schermo diviso con app corrente a sinistra Search + Ctrl + Left Arrow Da schermo diviso a schermo intero Search + Ctrl + Up Arrow Sposta app aperta in split screen Search + Ctrl + Down Arrow Cambia lingua di inserimento (successiva) Ctrl + Space | Search + Space Cambia lingua di inserimento (precedente) Ctrl + Shift + Space | Ctrl + Search + Space Apri assistente Search + A Apri browser Search + B Apri calcolatrice Search + U Apri calendario Search + K Apri contatti Search + C Apri email Search + E Apri mappe Search + M Apri musica Search + P Apri app SMS Search + S

La possibilità di premere Search per aprire rapidamente la funzione di ricerca del tuo launcher è anche nuova: premere Search ora apre l’app dell’Assistente, ma questa è stata spostata in Search + A in Android 14. Attualmente, la scorciatoia Search + A apre l’app della calcolatrice, ma questa funzionalità verrà spostata in una nuova combinazione di tasti a Search + U.

Queste nuove scorciatoie si accompagnano alla possibilità di riassegnare i tasti modificatori, quindi se la tastiera non ha un pulsante Search, è possibile facilmente assegnare la funzione di ricerca al tasto Ctrl, Alt, Caps Lock, Command o Windows. Per impostazione predefinita, il tasto Windows sulla tastiera del PC o il tasto Command sulla tastiera Apple funge da tasto di ricerca.