Google ha fatto moltissimi annunci all’evento I/O. A partire dal Pixel Fold, al Pixel 7a, fino ad arrivare al Google Pixel Tablet. Cosa porta di nuovo questo tablet? Andiamo a trovare la risposta a queste domande!

Come ormai è buona consuetudine dalle parti dei Pixel, il processore sarà l’ottimo Tensor G2, lo stesso SoC che alimenta, infatti, la serie Pixel 7, e sarà accompagnato da 8 GB di RAM con 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Il display è un pannello LCD QHD+ da 10,95 pollici con rapporto 16:10 e con una luminosità di 500 nit. Vi è anche il supporto della penna touch USI 2.0.

In genere non si acquista un tablet per fare foto, ma se le fa bene di certo non si lamenta nessuno. Google ha scelto in questo caso di utilizzare fotocamere da 8 MP sia nella parte anteriore che e posteriore del Pixel Tablet con un’apertura f/2.0. Si tratta di un significativo passo indietro rispetto al Pixel 7, ad ogni modo, il tablet ha comunque accesso a funzionalità come Magic Eraser e Photo Unblur. Inoltre, la registrazione video sarà limitata alla risoluzione 1080p da entrambe le fotocamere.

Parlando di altre specifiche, troviamo quattro altoparlanti, 3 microfoni, una porta USB-C 3.2 Gen 1, un interruttore mute fisico, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Oltre a questo, Google darà in dotazione anche la dock per riporre il tablet su un piano orizzontale, che farà sia da appoggio che da base di ricarica. Questa sarà venduta assieme al prodotto.

Specifiche tecniche di Google Pixel Tablet

Google Pixel Tablet Display 10,95″, LCD 2.560 × 1.600 pixel, 500 nit luminosità CPU Tensor G2 GPU Mali-G78 MP20 Memoria 8 GB di RAM + 128/256 GB di spazio UFS 3.1 Fotocamera Fotocamera posteriore: 8 megapixel, apertura ƒ/2,0, messa a fuoco fissa, angolo di campo 84°, dimensioni sensore immagine 1/4 di pollice

Fotocamera anteriore: 8 megapixel, apertura ƒ/2.0, messa a fuoco fissa, campo visivo 84°, dimensioni sensore immagine 1/4 di pollice Connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.2 Gen 1, connettore per accessori a 4 pin e banda ultralarga (UWB) Sistema operativo Android 13

Prezzo e disponibilità

Google Pixel Tablet non arriverà in Italia, almeno per ora. Un vero peccato perché negli USA viene proposto a soli 499 dollari compresa la dock di ricarica! Non mancheremo di aggiornarvi se questa situazione dovesse evolversi per il meglio.

Il Pixel Tablet è disponibile per il preordine da oggi, 10 maggio, e sarà spedito a partire dal 20 giugno. Il prezzo è di 599 dollari per il modello da 256GB. Il dock con l’altoparlante sarà acquistabile separatamente per 99 dollari. Google offre anche alcuni accessori opzionali per il Pixel Tablet, come una cover con tastiera (149 dollari) e una penna stilo (99 dollari).