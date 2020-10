Android, ecco quali sono gli smartphone più sicuri e aggiornati

La questione aggiornamenti nel mondo Android è sempre complessa. Come ben sappiamo, non tutti gli smartphone vengono costantemente aggiornati dai propri produttori, molto spesso a causa dell’elevato numero di dispositivi immessi sul mercato. A chi appartengono dunque gli smartphone che ricevono più velocemente update software e di sicurezza? La risposta ci viene data dalla società di ricerca Counterpoint nel report che prende in esame quattro categorie: aggiornamenti software, di sicurezza, qualità costruttiva e dispositivi consigliati alle aziende. Ed è Nokia.

Tutti gli smartphone del brand infatti ricevono le patch di sicurezza su base mensile, seguita da OnePlus con il 90% mentre il restante 10% li riceve su base trimestrale. A fare peggio da questo punto di vista c’è LG con la maggior parte dei dispositivi che li ricevono in maniera irregolare, a seconda delle necessità o addirittura non vengono raggiunti dagli update di sicurezza.

Nokia ha inoltre aggiornato ad Android 10 tutti gli smartphone sul mercato (20). Stesso discorso per OnePlus (7). Seguono Samsung con l’89% e Realme con il 73%. Il colosso di Seul lascia indietro il 2% dei dispositivi che si inseriscono nella fascia di prezzo 200-400 dollari e il 18% di quelli inferiori a 200 dollari. Una percentuale che tocca il 30% quando tocca a Realme e il 39% per Xiaomi.

Infine, Nokia batte tutti anche per quanto riguarda la qualità costruttiva con un punteggio pari a 25. I suoi smartphone hanno ottenuto risultati superiori alla media soprattutto nella robustezza dei prodotti, resistenza alla pressione, alle cadute, ai graffi e ai liquidi. Insomma, risultati di cui può andare fiera.

In un periodo come quello che stiamo vivendo in cui l’uso degli smartphone si è intensificato diventa più importante che mai avere tra le mani dispositivi sicuri. È un aspetto che fa sempre molto discutere a cui produttori, e anche consumatori, dovrebbero prestare maggiore attenzione.