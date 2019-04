Android Pie, buone notizie da LG: update entro giugno per V30, V30s, V35 e V40

Le date si riferiscono al mercato coreano, per vedere i nostri smartphone LG aggiornati all'ultima versione di Android sarà necessario attendere qualche settimana in più

Stando a quanto riportato dal sito ufficiale dell’azienda coreana, LG V30, V30s ThinQ, V35 ThinQ e V40 ThinQ riceveranno l’aggiornamento Android Pie nel secondo trimestre del 2019. Quanto all’utenza italiana, potrebbe non bastare giugno per vedere l’ultima versione di Android girare sui propri smartphone LG. Le tempistiche si riferiscono infatti alla Corea del Sud, primo paese ad usufruire dell’importante update che, sul G7 ThinQ, ha apportato nuove funzionalità come le gesture e l’ottimizzazione dell’autonomia. Non solo, sarà possibile usufruire dell’app Magic Photo, già conosciuta su V40, e di tanti piccoli miglioramenti apportati anche alla connessione WI-FI e alle prestazioni globali.

LG G7 ThinQ è un esempio dei tempi non propriamente brevi riguardanti il rilascio degli aggiornamenti alle nuove versioni di Android degli smartphone dell’azienda coreana. G7 ha ricevuto la prima Beta di Android Pie a fine 2018 e, ancora oggi, non possiede una versione stabile e definitiva del nuovo aggiornamento. Lassi di tempo lunghi considerando che, nel frattempo, vengono effettuati i primi test su Android Q.

Le previsioni potrebbero cambiare da un momento all’altro ma, stando alle tempistiche riportate sul sito ufficiale, non vi sono modifiche sostanziali. I prossimi dispositivi a poter usufruire dell’aggiornamento saranno con ogni probabilità G6, V20 e Q8 (2018), nel trimestre successivo, con Q9 e X5 (2018) fanalini di coda.

Specifichiamo che le tempistiche qui elencate si riferiscono al mercato coreano, in Italia bisognerà attendere sicuramente qualche settimana in più.