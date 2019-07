Android Q: Benessere Digitale integra l’app Family Link

Nella versione beta di Android Q, Google ha integrato l'app Family Link nella sezione delle impostazioni dedicata al Benessere Digitale.

Durante la conferenza dedicata agli sviluppatori, Google aveva annunciato una maggiore integrazione tra due servizi sostanzialmente complementari: Benessere Digitale e Family Link. Con l’ultima versione Beta di Android Q, il gigante di Mountain View ha cominciato a dare concretezza alle sue intenzioni integrando il controllo parentale direttamente nella sezione delle impostazioni dedicata al Benessere Digitale.

Family Link è l’applicazione che permette ai genitori di impostare per i propri figli dei limiti all’utilizzo degli smartphone. Con la futura versione del sistema del robottino verde, in pratica, l’utente avrà a disposizione in un’unica schermata entrambi i servizi semplicemente accedendo alla sezione di Benessere Digitale a partire dalle Impostazioni.

Credit - XDA-Developers

Non si tratta di un’innovazione sensazionale, ma semplicemente di un modo per facilitare l’accesso a due servizi diversi ma complementari. L’applicazione dovrà comunque essere preventivamente installata sul dispositivo, ma in una sola schermata sarà possibile configurare tutto ciò che l’utente desidera. Potrà impostare sia i limiti per sé stesso sia le restrizioni per i suoi figli.

A tal proposito, con Android Q sarà possibile impostare in quali giorni della settimana la funzione Wind Down di Benessere Digitale dovrà entrare in azione. È l’opzione che attiva la modalità Non Disturbare e trasforma il display in scala di grigi con l’obiettivo di rendere meno piacevole l’uso delle applicazioni di social media. Le nuove funzioni sono disponibili solo sulla beta 5 di Android Q e funzionano con l’ultima versione di Benessere Digitale.