Apple AirPods: le imitazioni potrebbero essere pericolose

Le imitazioni degli auricolari Apple AirPods potrebbero essere potenzialmente dannose per la salute. A rivelarlo è stata un’indagine portata avanti dal magazine francese “60 Millions de consommateurs”. Il team di questa celebre rivista ha testato alcuni di questi prodotti.

Apple AirPods sono un successo: nel 2020 si prevedono circa 85 milioni di vendite, diventando uno tra i business più proficui dell’azienda di Cupertino. Queste cuffie true wireless hanno però un prezzo abbastanza importante: 149 euro circa per AirPods 2 e 260 euro per AirPods Pro. Proprio per questo motivo, molti consumatori preferiscono affidarsi a soluzioni alternative.

In rete è possibile acquistare non poche imitazioni. Alcune di esse si limitano a emulare il design; altre addirittura il chip H1 di Apple. Una celebre rivista francese ha acquistato ben 7 diversi modelli di auricolari dalla Cina e solo 4 sono arrivati a destinazione, uno dei quali non funzionante.

“60 Millions de consommateurs” si è trovata quindi a poter testare tre differenti modelli. La qualità complessiva del suono è mediocre, ma in una coppia di auricolari non vengono rispettate le norme in vigore: il volume massimo supera di 10 decibel il limite imposto, rappresentando un possibile pericolo per gli ignari consumatori.

Evidentemente, quindi, sarebbe bene affidarsi agli AirPods originali o scegliere altre possibili soluzioni prodotte da brand ugualmente conosciuti, come Mi Airdots di Xiaomi (con un costo di circa 20 euro).