Apple, al via il contest per premiare i migliori scatti in modalità notte con iPhone 11

Apple ha dato ufficialmente inizio ad una nuova iniziativa che potrebbe entusiasmare moltissimi utenti amanti della fotografia. Tutti i possessori di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max potranno partecipare al concorso fotografico condividendo le più belle foto scattate con lo smartphone.

É ormai noto come Apple abbia particolarmente lavorato sull’ottimizzazione del comparto fotografico sulla sua nuova gamma di iPhone 11. In particolare, l’azienda di Cupertino ha puntato maggiormente su uno degli aspetti che in molti degli smartphone di nuova generazione non soddisfa definitivamente gli utenti, ovvero gli scatti effettuati in ambienti poco illuminati. Non dimentichiamo che Apple ha implementato sui nuovi iPhone 11 un nuovo sensore grandangolare con il 100% di Focus Pixels che attiva la modalità notte in modo tale da scattare foto in ambienti chiusi o all’aperto anche in presenza di pochissima luce ottenendo ottimi risultati.

Il nuovo contest durerà fino al 29 gennaio e sarà, pertanto, interamente dedicato alla modalità notte. Gli scatti che gli utenti decideranno di condividere saranno in seguito valutati e selezionati da una giuria selezionata di professionisti che proclamerà le cinque foto vincitrici il 4 marzo.

Tutti coloro che vogliono prendere parte al contest, dovranno condividere le proprie foto su Instagram e Twitter semplicemente usando gli hashtag #ShotoniPhone e #NightmodeChallenge ed indicando il modello utilizzato per lo scatto. É inoltre permesso effettuare ritoccare le foto con l’app foto di Apple o con altri software.