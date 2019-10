Apple: e se lo smartwatch diventasse un anello smart?

Apple ha brevettato un anello smart che integra un display touchscreen e le funzioni simili ad Apple Watch con tanto di supporto a Siri.

Avete mai pensato di indossare un Apple Watch al dito? Apple sì, come mostrato da un brevetto depositato che descrive un vero e proprio anello con tutte le funzionalità smart dell’orologio. Dato il successo di Apple Watch, non c’è da sorprendersi se l’azienda di Cupertino stanno cercando di guardare oltre esplorando il potenziale di altri accessori indossabili.

Il dispositivo in questione integra un processore, un ricetrasmettitore wireless, una batteria e un microfono. Ci sarebbero, inoltre, dei sensori in grado di rilevare e interpretare i gesti della mano da parte dell’utente. Questi sensori sarebbero capaci di identificare “un movimento di scrittura”, quindi, potenzialmente l’utente potrebbe rispondere a un messaggio senza utilizzare lo smartphone.

L’anello sarebbe dotato anche di un piccolo display touchscreen. Come per Apple Watch, il colosso statunitense avrebbe previsto il supporto all’assistente virtuale Siri. Insomma, sarà come avere un Apple Watch al dito con tanto di sensori per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute. Grazie al trasmettitore wireless, sarà possibile sbloccare o comunque gestire un altro dispositivo, come iPhone o iPad ma anche una Apple TV.

Come sempre, però, mancano informazioni sulle tempistiche di rilascio. Non sappiamo quanto tempo ci verrà prima di vedere un Apple Ring sul mercato. Potrebbero volerci anni e addirittura potrebbe non arrivare mai, ma sembra una tecnologia che possa trovare immediatamente concretezza. Solo qualche settimana, infatti, Amazon ha presentato Echo Loop, l’anello che ti avvisa se ricevi notifiche sullo smartphone e che integra Alexa.