Apple manda in pensione l'ultimo iPad con jack per le cuffie

Apple ieri ha svelato i nuovi iPad Air e iPad Pro in occasione dell'evento "Let Loose", introducendo sul mercato una versione aggiornata della sua linea di tablet. Tra le varie notizie, emerge la decisione dell'azienda di interrompere la produzione dell'iPad di nona generazione, noto anche come l'ultimo modello fornito di jack per le cuffie. In questo modo, l'iPad di decima generazione rimane l'unico tablet economico nel catalogo ufficiale di Apple, beneficiando di conseguenza di una riduzione di prezzo di 150€.

Il modello di decima generazione, uscito verso la fine del 2022, era stato introdotto a un prezzo iniziale di 589€. Apple aveva giustificato l'aumento di prezzo rispetto ai modelli precedenti con l'implementazione di caratteristiche simili a quelle dell'iPad Air, tra cui uno schermo da 10.9 pollici e il supporto per l'USB-C.

Anche se sprovvisto del supporto per l'Apple Pencil di seconda generazione e dotato di un design più datato, l'iPad di nona generazione offriva comunque ottime prestazioni per l'intrattenimento ed era spesso disponibile in vendita a un prezzo significativamente inferiore rispetto alla sua controparte di decima generazione. Inoltre, era apprezzato per la presenza del jack per le cuffie da 3.5 mm, un dettaglio molto richiesto dagli amanti delle cuffie cablate vecchia scuola.

Ora, con il nuovo prezzo di 439€, l'iPad di decima generazione si propone come una scelta più ragionevole e facilmente consigliabile ai più attenti al budget. Sebbene sia un peccato che Apple abbia deciso di cessare la vendita dell'iPad di nona generazione, vi ricordiamo che è ancora possibile acquistarlo ricondizionato su Amazon a meno di 300€.