Apple ha sistemato un bug davvero invadente di iPhone, correte ad aggiornare!

Apple ha recentemente rilasciato un aggiornamento correttivo per iPhone e iPad, mirato a risolvere un curioso problema che causava la ricomparsa di foto precedentemente eliminate dai dispositivi.

Questo bizzarro bug è emerso dopo l'aggiornamento a iOS 17.5, diffuso da Apple la scorsa settimana. Sebbene non ci siano state dichiarazioni pubbliche da parte di Apple sul problema, gli ingegneri dell'azienda hanno lavorato rapidamente per individuare e risolvere la causa del malfunzionamento.

La soluzione è stata implementata nell'ultimo aggiornamento del software, iOS o iPadOS 17.5.1, che è stata distribuita sia per gli smartphone che per tablet nella serata di ieri. Gli utenti possono scaricare l'aggiornamento seguendo il percorso: Impostazioni > Generale > Aggiornamento software.

Secondo le note di rilascio di Apple, l'aggiornamento "offre correzioni importanti e risolve un problema raro in cui le foto che avevano subito corruzioni del database potevano riapparire nella libreria Foto anche se erano state cancellate".

MacRumors ha ipotizzato che il problema potrebbe essere stato causato da un bug di indicizzazione, corruzione della libreria di foto o un problema di sincronizzazione tra i dispositivi locali e le Foto iCloud. È stato anche menzionato che nel tentativo di risolvere un problema di sincronizzazione con iOS 17.3, Apple potrebbe aver involontariamente introdotto un nuovo problema che coinvolge i backup di iCloud.

Apple continua a lavorare per risolvere e migliorare le esperienze degli utenti con i suoi dispositivi, un impegno che si riflette anche nell'annuncio di nuove funzioni di accessibilità che saranno introdotte entro la fine dell'anno per gli utenti di iPhone e iPad. Tra queste, spicca la possibilità di interagire con le interfacce iOS e iPadOS tramite il movimento degli occhi, una tecnologia predisposta già su hardware Mac e nota come Eye Tracking.