iPad 2021: è di nuovo il suo momento! Meno di 300€ per un tablet con Touch ID

È possibile acquistare un iPad a meno di 300€? Sì, grazie al ritorno di un'offerta su Amazon! Non stiamo parlando del nuovo iPad Mini 2024, che appartiene a una fascia di prezzo decisamente più alta, ma dell'ancora validissimo iPad di 9° generazione, rilasciato nel 2021. Il prezzo tocca nuovamente il minimo storico, consentendo l'acquisto per soli 299€.

Apple iPad 2021, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPad 2021 è una scelta eccellente per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un tablet versatile che possa fungere sia da strumento di lavoro che di intrattenimento. Grazie al suo splendido display Retina da 10,2 pollici con True Tone e al potente chip A13 Bionic, è ideale per gli studenti che necessitano di un tablet affidabile per prendere appunti e svolgere ricerche, nonché per coloro che desiderano una soluzione portatile per le presentazioni e la gestione delle email.

Con la sua lunga autonomia fino a 10 ore, vi garantirà di rimanere produttivi per tutta la giornata senza la necessità di ricaricarlo frequentemente. Per gli amanti della fotografia e delle videochiamate, l'Apple iPad 2021 offre una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e una fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo, assicurando scatti di qualità e videochiamate nitide.

La compatibilità con l’Apple Pencil (1ª generazione) e la Smart Keyboard lo rende ulteriormente versatile, consentendo di passare senza soluzione di continuità dalla scrittura manuale alla digitazione, rendendolo perfetto per gli artisti digitali o per chi preferisce prendere appunti a mano. Inoltre, con un prezzo di 299€, rappresenta un investimento accessibile per ottenere tecnologia di alto livello, soddisfacendo sia le esigenze professionali che di intrattenimento.

Vedi offerta su Amazon