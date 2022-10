Apple ha appena presentato il suo nuovo iPad Pro, un tablet dai “superpoteri” grazie all’implementazione dell’altrettanto “nuovo” chip M2.

In effetti, il chip M2 di Apple rappresenta la vera novità dell’ultima generazione di iPad professionali; una novità determinante, che si traduce in prestazioni e capacità ancora più straordinarie.

Prestazioni superiori con il chip M2

L’M2 ha una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella di precedente generazione. La GPU 10-core migliora le prestazioni grafiche addirittura del 35%, mentre il Neural Engine 16-core può elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1. In questo modo, iPad Pro sarà ancora più performante nell’esecuzione delle complesse operazioni di machine learning, ad esempio, e in generale tutte quelle volte in cui sarà necessario lavorare con più app alla volta e/o con file di grandi dimensioni.

Insomma, iPad Pro 2022 è perfetto per editare pesanti librerie di foto, manipolare oggetti 3D complessi, gestire ecografie e indagini mediche approfondite o eseguire giochi impegnativi dal punto di vista grafico. Insieme al chip M2, il nuovo motore multimediale e il processore ISP formano la squadra perfetta per editare i video ProRes precedentemente registrati dalle fotocamere integrate.

Apple Pencil: un’esperienza d’uso ridisegnata

Chi usa iPad Pro per il disegno artistico o tecnico potrà contare su un’Apple Pencil ancora più precisa. iPad Pro 2022 è in grado di rilevarla già quando si trova a 12 mm dal display, permettendo di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato.

Inoltre, avvicinando l’Apple Pencil allo schermo, i campi di testo si ingrandiscono automaticamente e la conversione delle scritte a mano in testo digitato è ancora più veloce.

A proposito di velocità, anche le connessioni migliorano di gran lunga, grazie al supporto Wi-Fi 6E e a quello a nuove reti 5G in tutto il mondo.

Hardware a parte, iPad Pro 2022 si rinnova anche nel software, con tutte le aggiunte che caratterizzano iPadOS 16 (trovate un resoconto completo a questo link).

Prezzi e disponibilità

iPad Pro 2022 è già ordinabile sul sito Apple e dall’applicazione Apple Store in 28 Paesi, Italia inclusa. Negli store fisici arriverà mercoledì 26 ottobre.

Per quanto riguarda dimensioni, colori e tagli di memoria, il nuovo iPad Pro sarà disponibile in versione da 11 e 12,9 pollici, argento e grigio siderale, con capacità da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB. Di seguito i prezzi nel dettaglio (è compreso il listino degli accessori):

Chi acquista un iPad per l’università, è un genitore di uno studente universitario oppure fa parte del personale (docente e non docente) di un qualsiasi istituto scolastico ha diritto a uno sconto sull’acquisto di tutti i modelli di iPad e anche sui loro accessori. Per maggiori informazioni sui prezzi Education, è possibile visitare la pagina apple.com/it/shop/education-pricing.

Come sempre, è disponibile anche l’opzione di permuta di un vecchio iPad in cambio di un credito per l’acquisto di uno nuovo.