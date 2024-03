SUPER PREZZO per iPhone 13 mini da 256 GB su Amazon!

La Festa delle Offerte di Primavera sta portando tanti sconti su Amazon, tra cui un'ottima offerta per gli amanti degli smartphone compatti, sempre più rari al giorno d'oggi: l'Apple iPhone 13 mini (256 GB) è in offerta a soli 749€, grazie a uno sconto del 22% sul prezzo di listino e del 12% rispetto al prezzo più basso recente di 846,79€. Questo smartphone vanta un Display Super Retina XDR da 5,4", modalità Cinema con profondità di campo smart, un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo), Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP e il potente chip A15 Bionic. Resistente all'acqua con classificazione IP68, è l'ideale per chi cerca uno smartphone compatto con prestazioni e design di alto livello.

Apple iPhone 13 mini (256 GB), chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 13 mini da 256 GB rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo mobile all'avanguardia, ma non vuole tenere in tasca o nella borsa uno smartphone dalle dimensioni esagerate. Grazie al suo display Super Retina XDR da 5,4", offre un'esperienza visiva di qualità, che non viene compromessa dalle dimensioni ridotte, con colori vivaci e dettagli ben definiti. La doppia fotocamera da 12MP risponde alle esigenze degli appassionati di foto e video, che amano conservare i propri scatti o condividerli sui social, catturando ogni momento in maniera perfetta. Grazie al chip A15 Bionic l'iPhone 13 Mini non teme confronti nemmeno con gli smartphone più recenti, risultando sempre veloce e reattivo. Con una resistenza all'acqua di grado IP68 e un design robusto con Ceramic Shield, è la scelta giusta anche per chi non vuole preoccuparsi di eventuali danni dovuti all'uso quotidiano.

Da sottolineare poi anche la connettività 5G di ultima generazione, che assicura la massima velocità ovunque ci si trovi, oltre a una batteria che permette di completare serenamente la giornata e alla compatibilità con accessori MagSafe.

In offerta a 749€, rispetto al prezzo più basso recente di 846,79€, l'iPhone 13 mini da 256 GB è perfetto per gli amanti degli smartphone compatti che cercano una soluzione veloce, affidabile, dal bel design e con dimensioni contenute; si tratta di uno smartphone che riuscirà a soddisfare qualsiasi vostra necessità. E se volete spendere ancora meno, vi segnaliamo che oggi è in offerta anche il modello da 128 GB a 649€.

Vedi offerta su Amazon