Apple poteva avere il monopolio degli smartwatch ma ha cambiato idea

Recenti notizie hanno acceso la curiosità sul progetto del colosso di Cupertino, nome in codice "Fennel", che mirava a rendere l'Apple Watch compatibile con i dispositivi Android. Questo intrigante progetto aveva il potenziale per rivoluzionare il mercato della tecnologia indossabile.

L'idea originale alla base di Project Fennel era quella di ampliare la portata di Apple rendendo l'Apple Watch e la sua app Salute accessibili alla vasta base di utenti Android. Gli ingegneri di Apple stavano lavorando a questa impresa con l'obiettivo di ottenere una compatibilità perfetta tra lo smartwatch di Apple e la pletora di dispositivi Android in circolazione. La visione finale era quella di liberare l'indossabile dai confini di iOS e introdurre l'Apple Watch in regioni in cui la presenza di Apple tra i consumatori non era così dominante.

In sostanza, Project Fennel avrebbe aperto un nuovo capitolo nella storia dell'Apple Watch, estendendo le sue funzioni all'avanguardia agli utenti Android. Il progetto stava per essere completato e gli ingegneri stavano ultimando le modifiche necessarie. Tuttavia, è stato rivelato che Apple ha deciso di abbandonare questa ambiziosa impresa a causa di altre "considerazioni commerciali".

Queste considerazioni commerciali si possono riassumere nel timore di abbassare il valore di iPhone agli occhi degli utenti. Rendendo l'Apple Watch compatibile con Android, Apple avrebbe potuto potenzialmente abbassare le vendite del proprio smartphone, in quanto i consumatori avrebbero potuto abbinare lo smartwatch a qualsiasi altro dispositivo. Questa decisione evidenzia l'impegno di Apple a mantenere l'esclusività e a promuovere le vendite di iPhone attraverso il suo ecosistema.

Sebbene Project Fennel sia svanito nell'ombra, non è la prima volta che Apple resiste al fascino della collaborazione con Android. Già nel 2021 si vociferava che Apple stesse considerando di portare iMessage sul sistema operativo concorrente. La motivazione alla base di questa rinuncia è stata ancora una volta quella di preservare il valore e l'esclusività dell'ecosistema Apple.

Come sarebbe cambiata la storia del mondo smartwatch se l'azienda di Cupertino avesse liberato dalle catene Apple Watch? Molto probabilmente Wear OS non sarebbe mai esistito o sarebbe stato abbandonato da Google come è successo con moltissimi altri progetti dell'azienda. Inoltre, i grandi marchi che si sono storicamente ispirati ad Apple Watch o che hanno innovato il mercato per proporsi come valida alternativa per il mondo Android avrebbero potuto perdere l'interesse nell'esporsi in un mondo dominato dal wearable di Apple.