Apple risolve un bug critico su iPadOS 18: finalmente potete aggiornare gli iPad Pro M4

Apple ha rilasciato iPadOS 18.0.1 per risolvere i problemi riscontrati sui nuovi iPad Pro con chip M4. L'aggiornamento arriva circa due settimane e mezza dopo il ritiro di iPadOS 18, che causava il blocco di alcuni dispositivi.

Il nuovo aggiornamento risolve principalmente il bug che "brickava" alcuni iPad Pro del 2024 con chip M4. Oltre a questo, corregge anche altri problemi minori come:

Un bug che causava problemi di prestazioni dovuti a un'errata allocazione della memoria

Un crash dell'app Messaggi quando si rispondeva con un quadrante condiviso di Apple Watch

L'update è disponibile per tutti i dispositivi compatibili con iPadOS 18, ma è particolarmente importante per i possessori dei nuovi iPad Pro da 11 e 13 pollici con chip M4 (che potete trovare su Amazon in tutti i tagli di memoria), rimasti finora bloccati su iPadOS 17.

iPadOS 18.0.1 risolve finalmente i problemi dei nuovi iPad Pro con processore M4.

Contestualmente, Apple ha rilasciato anche iOS 18.0.1 per iPhone, che corregge gli stessi bug di prestazioni e Messaggi, oltre a risolvere:

Un freeze della fotocamera

Un problema di touchscreen non reattivo su iPhone 16 e 16 Pro

Sebbene meno critico rispetto alla controparte per iPad, l'aggiornamento è comunque consigliato a tutti gli utenti iPhone compatibili per migliorare stabilità e prestazioni del dispositivo.

Con questi update, Apple punta a risolvere definitivamente i problemi emersi con il lancio di iPadOS 18 e iOS 18, garantendo un'esperienza d'uso più fluida e affidabile sui suoi dispositivi di ultima generazione.