Apple: Smart Battery Case per iPhone XS, XS Max e XR disponibili a 149 euro

Apple ha reso disponibile sul suo sito ufficiale la disponibilità delle nuove Smart Battery Case per l’ultima generazione di iPhone. Si tratta di una cover che oltre a proteggere lo smartphone da eventuali urti è in grado di allungare l’autonomia grazie a un’ulteriore batteria integrata.

L’azienda di Cupertino non ha specificato l’amperaggio delle batterie ma ha fornito dettagli circa l’autonomia che dovrebbe assicurare. Si parla di un aumento fino a 39 ore di conversazione per iPhone Xr (33 per Xs e 37 per Xs Max), 22 ore di navigazione Internet (21 Xs e 20 Xs Max) e 27 ore di riproduzione video (25 Xs e Xs Max).

Esteticamente non cambia molto rispetto alla versione precedente. Inoltre, Apple ha confermato la compatibilità con la ricarica wireless QI promettendo una ricarica più veloce con i caricabatteria USB-PD cablati. È possibile – dunque – ricaricare la cover senza doverla staccare dall’iPhone. La custodia è in grado di interfacciarsi con iOS in modo tale che l’utente possa controllare i dati relativi all’autonomia.

Smart Battery Case è realizzata internamente in microfibra ed esternamente in silicone liscio. È disponibile sul sito ufficiale nelle colorazioni Black e White. Il prezzo è di 149 euro per tutti e tre i modelli: iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xs Max