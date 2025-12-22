Apple si prepara a rivoluzionare la sua strategia di lancio con l'iPhone 18, introducendo per la prima volta una distribuzione scaglionata che separa i modelli base dai Pro. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla catena di fornitura, i preparativi per la produzione del modello standard sono già in fase avanzata, con test di linea previsti per i primi giorni di gennaio e un avvio della produzione di massa potenzialmente anticipato a metà febbraio. Questa mossa rappresenta un cambio di paradigma significativo per l'azienda di Cupertino, che tradizionalmente concentra tutti i lanci della gamma iPhone nel periodo autunnale.

La nuova strategia prevede che iPhone 18 nella versione base arrivi sul mercato già in primavera, probabilmente affiancato dall'iPhone 17e, mentre i modelli Pro manterranno la consueta finestra di lancio di settembre. Questo approccio biforcato offre vantaggi sostanziali sul piano della logistica produttiva: distribuendo la pressione manifatturiera su due periodi distinti, Apple può allocare maggiore capacità produttiva a ciascuna linea di dispositivi, riducendo il rischio di carenze iniziali che hanno caratterizzato alcuni lanci precedenti.

Le informazioni provengono da Fixed Focus Digital, un leaker con un track record affidabile nel settore della supply chain asiatica. Secondo quanto riportato, i test di produzione di massa per la serie iPhone 18 inizieranno subito dopo Capodanno, con una possibile entrata in produzione completa prima del Festival di Primavera cinese, che quest'anno cade il 17 febbraio. La produzione di prova, che coinvolge un numero limitato di dispositivi finalizzati su linee reali, serve a identificare eventuali criticità nel processo manifatturiero prima del lancio su larga scala.

La prima linea di assemblaggio per iPhone 18 Pro è già stata completata, nonostante la produzione vera e propria sia programmata per la seconda metà dell'anno

Dal punto di vista industriale, questa tempistica non è casuale. Il design di un nuovo iPhone viene tipicamente finalizzato circa due anni prima del lancio, consentendo ai partner manifatturieri di progettare e costruire i processi produttivi con largo anticipo. Nel caso specifico, mentre la produzione dell'iPhone 18 standard partirà a breve, Apple ha già completato la costruzione della prima linea di assemblaggio per gli iPhone 18 Pro, che entreranno in produzione nei mesi successivi per rispettare la finestra di lancio autunnale.

Questa riorganizzazione temporale comporta anche benefici finanziari non trascurabili per Apple. Distribuendo i ricavi delle vendite iPhone su un arco più ampio dell'anno fiscale, l'azienda può attenuare la concentrazione dei flussi di cassa nel quarto trimestre, tradizionalmente dominato dal lancio iPhone. Per un'azienda delle dimensioni di Apple, questa diversificazione temporale può contribuire a una pianificazione finanziaria più equilibrata e prevedibile.

Va notato che questa non è la prima volta che Apple sperimenta con tempistiche di lancio alternative. L'iPhone SE ha seguito storicamente un calendario più flessibile, svincolato dal ciclo annuale principale, e alcuni modelli flagship hanno subito ritardi di qualche settimana rispetto al lancio simultaneo standard. Tuttavia, il lancio scaglionato pianificato per iPhone 18 rappresenta una strategia strutturale piuttosto che un aggiustamento tattico dovuto a problemi produttivi o di sviluppo.

Rimane da vedere se questa nuova strategia diventerà permanente o se rappresenterà un esperimento limitato al ciclo 2025-2026. Il mercato degli smartphone è estremamente competitivo, e la capacità di Apple di mantenere momentum commerciale con due finestre di lancio distinte sarà un test importante.