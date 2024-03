Apple usa la paura per vendervi gli smartwatch

Gli Apple Watch stanno diventando sempre più importanti per la salute e la sicurezza. Attraverso le loro funzionalità innovative, questi smartwatch hanno dimostrato di poter salvare vite umane in situazioni di emergenza grazie alle capacità di monitoraggio della salute e di rilevare incidenti.

Recentemente, Apple ha lanciato una nuova serie di spot televisivi focalizzati su esperienze reali di persone che hanno beneficiato delle funzioni di salute e sicurezza degli Apple Watch. Uno di questi spot, intitolato "Lexie's Heart", racconta la storia di Lexie Northcott, una giovane donna che ha ricevuto notifiche di bassa frequenza cardiaca sul suo Apple Watch. Queste notifiche hanno permesso di diagnosticare un blocco cardiaco congenito, consentendo un intervento tempestivo dei medici che hanno salvato la sua vita.

Un altro spot, intitolato "Bruce and the Roo", racconta l'esperienza di Bruce Mildenhall, che è stato coinvolto in un incidente in bicicletta con un canguro. Grazie alla funzione di rilevamento delle cadute dell'Apple Watch, è stata avviata una chiamata ai servizi di emergenza, consentendo un intervento rapido che ha salvato la vita di Bruce.

Questi spot, prodotti da Apple Australia, evidenziano il potenziale degli Apple Watch nel salvare vite umane e promuovono le loro funzionalità legate alla salute e alla sicurezza.