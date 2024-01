Apple Vision Pro deve ancora uscire e già perde una funzione bellissima

In vista dell'imminente rilascio dell'attesissimo Apple Vision Pro, i recenti aggiornamenti hanno fornito agli appassionati ulteriori informazioni sul prodotto. Tuttavia, è emersa una rivelazione sorprendente, che suggerisce che una caratteristica importante potrebbe essere stata omessa dalla versione finale di visionOS 1.0.

Gli appassionati di tecnologia, in particolare @M1Astra su X (ex Twitter), hanno osservato una modifica nel video "Introducing Apple Vision Pro" disponibile su YouTube e sul sito ufficiale di Apple. Nella versione aggiornata, un'intrigante funzione presentata alla WWDC 2023 sembra essere sparita.

L'elemento mancante non è altro che la funzione Open Sky Environment, precedentemente mostrata come sostituzione virtuale del soffitto con un cielo virtuale. Nella clip originale, un utente sdraiato a letto con il Vision Pro poteva guardare il cielo come non ci fosse un tetto nella stanza. Tuttavia, le recenti modifiche suggeriscono una deliberata rimozione di questa funzione dal prodotto finale.

A un'analisi più attenta, la pagina web di Vision Pro non contiene più dettagli su come la funzione Environments permetta agli utenti di vedere il cielo. La frase "sostituisci magicamente il tuo soffitto con un cielo limpido e aperto" è stata sostituita da "trasforma la tua stanza in un cinema personale con l'ambiente Cinema".

Le ragioni della rimozione di questa funzione rimangono incerte. Le speculazioni vanno da difficoltà tecniche che hanno causato ritardi a una funzione che non ha soddisfatto le aspettative di Apple e che ha portato alla sua esclusione. C'è anche la possibilità che Apple la reintroduca in un futuro aggiornamento di visionOS.

Tra i dettagli recentemente divulgati su Vision Pro c'è la rivelazione che il visore è dotato di un chip M2 con una potente GPU a 10 core e 16 GB di RAM.

Con un prezzo di partenza di 3.499 dollari per la configurazione da 256 GB di storage, l'Apple Vision Pro è pronto per il lancio ufficiale il 2 febbraio, anche se al momento non in Italia.