Apple ha svelato oggi Vision Pro, quello che definisce “un rivoluzionario computer spaziale” che fonde il contenuto digitale con il mondo fisico, consentendo agli utenti di rimanere presenti e connessi agli altri.

Vision Pro crea uno spazio di lavoro infinito per le app che va oltre i confini di un tradizionale display e introduce un’interfaccia utente completamente tridimensionale controllata con i movimenti naturali e intuitivi degli occhi, delle mani e della voce dell’utente.

Crediti: Apple

Dotato di visionOS, il primo “sistema operativo spaziale” al mondo, Vision Pro consente agli utenti di interagire con il contenuto digitale come fosse se esso presente nella vita vera. Il design di Vision Pro presenta un sistema di display ad altissima risoluzione che offre 23 milioni di pixel su due pannelli e un design a doppio chip unico sviluppato da Apple per garantire che ogni esperienza sembri avvenire davanti agli occhi dell’utente in tempo reale.

Crediti: Apple

“Oggi inizia una nuova era per l’informatica“, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Così come il Mac ci ha introdotto all’informatica personale e l’iPhone all’informatica mobile, Apple Vision Pro ci introduce all’informatica spaziale. Costruito sulla base di decenni di innovazioni Apple, Vision Pro è anni avanti e diverso da qualsiasi cosa creata prima, con un nuovo sistema di input rivoluzionario e migliaia di innovazioni rivoluzionarie. Questo sblocca esperienze incredibili per i nostri utenti e nuove entusiasmanti opportunità per i nostri sviluppatori“.

Un’esperienza straordinaria

Apple Vision Pro offre una nuova dimensione al “computer”, cambiando il modo in cui gli utenti interagiscono con le loro app preferite, catturano e rivivono i ricordi, godono di spettacoli televisivi e film straordinari e si connettono con gli altri tramite FaceTime.

Grazie a visionOS, gli utenti possono essere ancora più produttivi, con uno spazio di lavoro virtuale illimitato, accesso alle loro app preferite e nuovi modi per fare multitasking. Supporta Magic Keyboard e Magic Trackpad, grazie a ciò gli utenti possono creare un ambiente di lavoro perfetto o portare le potenti capacità del loro Mac in Vision Pro in modalità wireless, creando un’enorme, privato e portatile display 4K con testo incredibilmente nitido.

Esperienze coinvolgenti di intrattenimento

Con due display ad altissima risoluzione, Apple Vision Pro può trasformare qualsiasi spazio in un cinema personale con uno schermo che sembra largo più di 30 metri e un avanzato sistema audio spaziale. Gli utenti possono guardare film e programmi TV o godersi film 3D mozzafiato.

Apple Immersive Video offre registrazioni ad alta risoluzione a 180 gradi con audio spaziale, e gli utenti possono accedere a una vasta gamma di video immersivi che li trasportano in luoghi completamente nuovi. La visione spaziale rende possibili nuovi tipi di giochi, con titoli che possono offrire un’esperienza di immersione completa e trasportare i giocatori in mondi totalmente nuovi.

Gli utenti possono anche giocare a oltre 100 giochi di Apple Arcade su uno schermo delle dimensioni desiderate, con audio immersivo incredibile e supporto per i controller di gioco più popolari.

Crediti: Apple

Ambienti immersivi e ricordi vividi

Con “Environments“, il mondo di un utente può espandersi oltre le dimensioni di una stanza fisica, offrendo paesaggi dinamici e affascinanti che si adattano al suo ambiente reale. Gli utenti possono camminare per paesaggi mozzafiato, esplorare città virtuali, immergersi in musei di fama mondiale o creare ambienti personalizzati che rispecchiano la loro immaginazione.

Inoltre, Apple Vision Pro registra i ricordi in modo più vivido che mai con la fotocamera integrata, catturando ogni dettaglio della vista spaziale dell’utente e consentendo di rivivere i momenti in modo coinvolgente.

Crediti: Apple

Privacy e sicurezza al centro

Come con tutti i prodotti Apple, la privacy e la sicurezza sono fondamentali in Apple Vision Pro. Il sistema di autenticazione sicura Optic ID analizza l’iride dell’utente e confronta i dati protetti dal Secure Enclave per sbloccare immediatamente il dispositivo. I dati dell’Optic ID sono completamente criptati, non accessibili alle app e non vengono mai memorizzati sui server Apple. Inoltre, Vision Pro mantiene la privacy dell’utente durante la navigazione, evitando la condivisione di informazioni di tracciamento o sguardi con terze parti. Gli indicatori visivi di EyeSight segnalano agli altri quando l’utente sta catturando foto o video spaziali, garantendo una maggiore trasparenza.

Apple Vision Pro segna un passo avanti nella tecnologia indossabile, aprendo le porte a un nuovo modo di interagire con il mondo digitale. Sembra che davvero Apple ce l’abbia fatta a creare il visore VR che tutti vorrebbero… o quasi.

Apple Vision Pro sarà disponibile solamente su aaple.com e in alcuni Apple Store selezionati negli USA a partire dall’inizio del prossimo anno al prezzo di ben 3499 dollari, un prezzo che di certo non ci farà mancare la sua assenza nel nostro Paese (o perlomeno non tutti rimpiangeranno la sua assenza).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Apple.