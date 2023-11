Apple vuole farsi in casa anche le batterie

A quanto sembra, le batterie potrebbero essere al centro dell'attenzione di Apple per il prossimo sviluppo interno di hardware. Un passo che potrebbe portare iPhone - speriamo - con una durata della batteria notevolmente migliorata.

Questa notizia proviene da un articolo pubblicato dalla rivista coreana ET News (e tradotta da Revegnus su X), che cita fonti dell'industria e afferma che Apple sta lavorando per progettare le proprie batterie, pronte per l'utilizzo in prodotti entro il 2025. Questo significa che, anche se non vedremo delle novità sull'iPhone 16, con l'arrivo dell'iPhone 17 potremmo assistere all'introduzione delle prime batterie interne sviluppate da Apple.

Tra l'altro, queste potrebbero trovare impiego anche in futuri iPad e MacBook. Tuttavia, ET News sottolinea che l'obiettivo principale di questa mossa è rappresentato dai dispositivi mobile.

Si dice che Apple sia coinvolta in ogni fase del processo di sviluppo, compresa l'analisi dei materiali che costituiscono la batteria, tra cui il materiale dell'anodo e del catodo, e l'uso di nanotubi di carbonio come materiale conduttivo per migliorare le prestazioni delle batterie. Apple mirerebbe a introdurre innovazioni nei materiali per sviluppare

... una batteria che finora non ha mai trovato un utilizzo commerciale su scala globale.

In poche parole, Apple potrebbe seguire una strategia simile a quella dell'iniziativa Apple Silicon, che ha portato alla creazione di chip Mac e iPad sviluppati internamente. In questo caso, l'obiettivo è quello di sviluppare batterie in grado di superare quelle attualmente disponibili, sia in termini di capacità, velocità di ricarica ed efficienza.

Considerando il passato, ciò potrebbe portare a iPhone che non solo durano più a lungo con una singola carica, ma si caricano più velocemente ed in modo più efficiente. Inoltre, potrebbe anche comportare una maggiore longevità della batteria, soprattutto se Apple riuscirà a trovare soluzioni per il degrado delle batterie agli ioni di litio nel tempo.

Cosa ne pensate di questa possibilità? Credete che Apple riuscirà a creare delle batterie proprietarie per i propri dispositivi?