La nuova e-bike Lotus costa come una 500X (ma è bellissima)

Lotus ha lanciato una nuova e-bike stradale, la Type 136, con un telaio ispirato a quello della bicicletta da pista usata dalla nazionale della Gran Bretagna durante le olimpiadi di Tokyo 2020 e che, a sua volta, era stata progettata in collaborazione con Lotus.

La nuova e-bike del brand di Norwich sarà prodotta in sole 136 unità e avrà un prezzo che, ve lo diciamo subito, la renderà appannaggio di pochi: costa 25.000 euro, praticamente quanto una Fiat 500X.

È equipaggiata con un motore HPS Watt Assist Pro, che con un peso di soli 1,2kg è il più leggero al mondo. Questo motore offre fino al 35% di prestazioni in più nelle salite, senza compromettere in alcun modo l’equilibrio o la sensazione di pedalata, che rimane molto simile a quella di una bicicletta non elettrica. La batteria da 193Wh pesa solo 300 grammi ed è stata disegnata per assomigliare a una borraccia, così da far sembrare la nuova Type 136 quanto più simile possibile a una normale bicicletta.

A bordo è presente la connettività ANT+ per abbinare facilmente vari computer dedicati alle biciclette e per visualizzare le diverse modalità di assistenza: la pedalata può essere ad esempio configurata per adeguarsi alla frequenza cardiaca, così da rimanere all’interno di una certa zona di allenamento il più a lungo possibile, o farsi aiutare maggiormente dal motore elettrico quando si è più in difficoltà.

Il telaio è costruito in carbonio ultraleggero e, secondo le dichiarazioni di Lotus, è fatto completamente a mano in Italia. In totale la bicicletta pesa solamente 9,8kg, un valore che la rende una delle bici elettriche stradali più leggere sul mercato. Tra le altre caratteristiche troviamo il gruppo Sram Red eTap AXS, ruote DT Swiss ARC 1100 e pneumatici Pirelli P Zero Race.

Non c’è dubbio che la nuova Lotus Type 136 sia bellissima, ma il prezzo astronomico la rende un oggetto davvero per pochi, come del resto lo sono le auto della casa britannica. Voi spendereste mai così tanto per un oggetto del genere?