Apple Watch salva un'altra vita, tragedia sfiorata sul Monte Grappa grazie allo smartwatch

Venerdì sera, un incidente sul Monte Grappa in Veneto ha dimostrato ancora una volta l'importanza della tecnologia wearable, in particolare quella degli smartwatch. Un motociclista, mentre percorreva la Strada Provinciale 148 Cadorna nei pressi del rifugio Bassano, ha perso il controllo del suo veicolo. Fortunatamente, l'uomo indossava un Apple Watch, che grazie ai suoi sensori ha rilevato la caduta e attivato i protocolli di emergenza.

L'Intervento Salvavita dell'Apple Watch

Il sistema di rilevamento cadute dello smartwatch, progettato per identificare movimenti inusuali e improvvisi tipici delle cadute, ha funzionato perfettamente. Dopo l'impatto, che ha causato la perdita di coscienza del motociclista, l'orologio ha analizzato velocemente la traiettoria e l'accelerazione, riconoscendo immediatamente il pericolo.

Ogni secondo può essere cruciale.

Il dispositivo ha dapprima inviato una notifica di emergenza all'utente. Non ricevendo risposta entro 60 secondi, ha emesso un allarme sonoro e iniziato una vibrazione. Contemporaneamente, ha notificato il contatto di emergenza preimpostato e contattato i servizi di emergenza (SUEM) tramite una chiamata automatica.

L'evoluzione dei sistemi di sicurezza wearable

L'efficacia del sistema di rilevamento cadute è il risultato di anni di ricerche e miglioramenti continui. Inizialmente ideati per cadute comuni, questi algoritmi adesso riconoscono incidenti specifici come cadute in bicicletta o durante attività fisiche.

Gli Apple Watch più recenti e gli iPhone 14 o successivi hanno integrato nuovi algoritmi capaci di rilevare incidenti automobilistici, grazie all'unione di dati da giroscopio, accelerometro, barometro, GPS e microfono.

Questa tecnologia, sviluppata attraverso dati di crash test, può identificare impatti frontali, laterali, tamponamenti e ribaltamenti, offrendo un intervento rapido e efficace in situazioni d'emergenza.

Una novità nelle funzioni di emergenza è l'SOS Emergenze via satellite. Questa opzione permette di inviare segnali di aiuto anche senza copertura cellulare o Wi-Fi, espandendo così le possibilità di soccorso in luoghi remoti. Sebbene non sia stata necessaria nel caso specifico del Monte Grappa, ha già dimostrato di essere vitale in altre situazioni di pericolo.

Anche gli smartwatch di Samsung e i Pixel Watch supportano il rilevamento delle cadute.

L'utilizzo degli smartwatch, quindi, va oltre la semplice moda o il monitoraggio dell'attività fisica. Sempre più, questi dispositivi si rivelano alleati indispensabili per la sicurezza personale. Tuttavia, è essenziale che gli utenti siano informati sulle potenzialità dei loro dispositivi e li configurino adeguatamente per massimizzare i benefici in situazioni d'emergenza.

Infine, vale la pena ricordare che, nonostante la tecnologia offra supporto significativo, la prudenza e la responsabilità individuale rimangono al primo posto nella prevenzione degli incidenti.