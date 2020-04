Apple Watch Serie 5 ricondizionati sul sito ufficiale: si parte dagli USA

Apple ha inserito nel proprio catalogo di prodotti ricondizionati e certificati Apple Watch Serie 5. L’ultimo smartwatch del colosso di Cupertino è disponibile sul sito ufficiale del produttore nella sezione dedicata ai “Prodotti Ricondizionati Certificati”. Per il momento, la novità sembra interessare solo lo store statunitense. Non c’è nessun riferimento allo smartwatch nella versione italiana del negozio online, ma non dovrebbe tardare molto ad arrivare.

In questa categoria, vengono inseriti i prodotti che Apple ha ricondizionato e sui quali sono stati effettuati tutti i test funzionali necessari (gli stessi che devono essere eseguiti per i prodotti completamente nuovi). Insomma, si tratta di un’interessante opportunità per acquistare un dispositivo della Mela a un prezzo inferiore. Sottolineiamo che i prodotti ricondizionati godono comunque di un anno di garanzia.

Il prezzo può calare fino al 15%. Nel caso specifico di Apple Watch Serie 5, attualmente i prezzi partono da 559 dollari (anziché 699 dollari) per il modello con cassa in acciaio inossidabile da 40 mm (GPS + Cellular) fino a 639 dollari (anziché 749 dollari) per la versione con cassa da 44 mm (GPS + Cellular). Come già detto, per il momento non ci sono informazioni per il mercato italiano.

Nel frattempo, cogliamo l’occasione per ricordare le caratteristiche salienti di Apple Watch Serie 5. Lo smartwatch promette un’autonomia di 18 ore, proprio come la generazione precedente, pur introducendo la funzione di Always-On Display. Sono state potenziate le funzioni di salute grazie a WatchOS 6 che ha portato le funzioni di Cycle Tracking per il monitoraggio del ciclo mestruale, l’app Noise per il controllo della rumorosità ambientale, oltre al già presente monitoraggio completo del battito cardiaco.