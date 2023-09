In questo momento l’evento Apple è ancora in corso, questo articolo potrebbe essere aggiornate con delle novità. Ricaricate la pagina.

Puntuale come un orologio (scusate… N.d.R.), durante l’evento Wonderlust che si sta tenendo in queste ore, l’azienda della mela morsicata ha svelato i nuovi Apple Watch Serie 9. Disponibili in due diverse misure della cassa, presentano novità principalmente funzionali e tecniche senza variare troppo lato estetico.

Apple Watch Serie 9 è disponibile anche quest’anno in due misurazioni, con cassa da 41mm e 45mm. Non cambia molto rispetto alla Serie 8, se non per alcune opzioni di materiali e colorazioni. i miglioramenti sono da ritrovare tutti dietro al display in quanto il design rimane invariato.

La più grande novità degli Apple Watch Serie 9 è da ritrovarsi nel nuovo chip S9, il quale promette dei salti notevoli per quanto riguarda prestazioni ed efficienza. È il primo grosso cambiamento su questo fronte sin dal 2020. Il nuovo chip S9 assicura un’autonomia fino a 18 ore, ha una GPU il 30% più potente di S8 e un Neural Engine con 4 core, due volte più veloce nel machine learning rispetto a S8 e che assicura notevoli miglioramenti a Siri.

Parlando proprio di Siri, l’assistente vocale non è solo più intelligente, ma ora può anche eseguire operazioni sul dispositivo senza dover accedere a internet, come quando le si chiede di impostare un timer, o di avviare un allenamento. Il Neural Engine di S9 migliora la precisione della dettatura del 25% rispetto a Apple Watch Serie 8 e ora Siri può anche interagire con l’app Salute: ora è possibile chiedere informazioni all’assistente vocale (come ad esempio quante ore si è dormito la notte precedente), che accederà allo storico e ai dati dell’app per rispondere.

Altra novità è un nuovo chip Ultra Wideband che permette di ritrovare più facilmente iPhone quando lo si “perde” in giro per casa: su iPhone 15, dotato dello stesso chip, le indicazioni saranno precisissime e non dovrete più cercare di capire da dove viene il suono, come accadeva finora. Il chip inoltre migliora le interazioni con HomePod: se avete Apple Watch Serie 9 al polso e siete entro 4 metri da un HomePod che riproduce musica, vi apparirà la schermata “in riproduzione” o, se non state ascoltando nulla, compariranno dei suggerimenti.

Novità anche per lo schermo, più grande e che ora può variare la propria luminosità da 1 a 2000 nit (il doppio di Serie 8), così da essere sempre ben visibile al sole e da non dare fastidio al buio.

Double Tap è la nuova gesture che permette totale libertà: basta toccare due volte la punta del pollice con l’indice per eseguire un’azione, come rispondere a una chiamata, ruotare la Digital Crown o scattare una foto con il proprio iPhone sfruttando il controllo remoto della fotocamera. La lettura del gesto è possibile grazie al nuovo Neural Engine, all’accelerometro e al giroscopio, sfruttati da un algoritmo di machine learning che impara come eseguite il gesto e sfrutta i sensori per analizzare i micro-movimenti del polso e come cambia il flusso di sangue quando lo eseguite, in modo da rilevarlo sempre in maniera precisa. Apple ha annunciato che la funzionalità non sarà disponibile da subito, ma arriverà tramite un aggiornamento software tra circa un mese.

Come di consueto Apple è estremamente attenta all’ambiente e, anche quest’anno, per Apple Watch Serie 9 ha usato il 100% di alluminio riciclato per la scocca, mentre ha riciclato l’oro e diverse terre rare nel chip S9 e c’è il 100% di cobalto riciclato nella batteria. Anche il cinturino Sport Loop ora è fatto per oltre l’80% di materiale riciclato. Altre scelte “green” riguardo le spedizioni e la produzione di energia hanno aiutato a ridurre del 78% la Carbon Footprint e ha reso Apple Watch il primo prodotto Carbon Neutral della casa americana.

Altra scelta a favore dell’ambiente è l’abbandono della pelle in favore di FineWoven, una nuova fibra che offre lo stesso feeling premium a cui ci hanno abituato i cinturini in pelle, ma è composta per l’82% di tessuto riciclato. Ci sono nuove collaborazioni anche con Hermes per watchface e cinturini, così come con Nike: ora la Sport Band usa almeno il 32% di materiale riciclato, mentre Sport Loop recupera il tessuto dei cinturini precedenti. Anche per Nike, infine, c’è una nuova watchface completamente ridisegnata.

Apple Watch Serie 9 è disponibile in cinque diverse colorazioni: galassia, mezzanotte, PRODUCT(RED), argento e il nuovo rosa. Le varianti con cassa in acciaio inossidabile sono invece disponibili in color oro, argento e grafite. Il nuovo orologio di Apple può già essere preordinato e sarà disponibile, anche in negozio, dal prossimo 22 settembre con prezzi a partire da 399 dollari.