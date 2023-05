Possedere uno smartwatch utile nella quotidianità, dal lavoro fino allo sport e al tempo libero, può migliorare drasticamente la vostra routine. In particolare modo se siete intenzionati ad acquistare uno dei top di gamma a marchio Apple come il Watch Series 8 GPS, in sconto del 20% su Mediaworld.

Al momento, infatti, potrete portarlo a casa ad appena 439,00€ invece di 549,00€, un prezzo imperdibile per questo modello dal design raffinato e dalle prestazioni davvero impressionanti. Leggero, resistente e in grado di supportarvi nella gestione di notifiche, messaggi e allenamento sportivo, è indubbiamente un prodotto da non farvi scappare!

Partiamo dal design che, come potete immaginare, è già una vera e propria garanzia. L’Apple Watch Series 8, infatti, ha un display always-on grande e luminoso, che si spinge fino ai sottilissimi bordi per poi fondersi elegantemente con la curvatura della cassa, per un aspetto elegante e minimale.

Pur essendo un dispositivo leggero e dal design estremamente raffinato, Apple ha puntato comunque sul garantirvi una resistenza impareggiabile: il modello, infatti, resiste agli urti, alla polvere con certificazione IP6X e addirittura all’acqua fino a 50M di profondità.

Non meno importante, sul brillante display always-on i quadranti sono più luminosi e facili da leggere rispetto ai modelli precedenti, anche con il polso abbassato. In aggiunta, lo smartwatch in questione è più potente che mai: essendo dotato di ottimi sensori e tecnologie all’avanguardia, vi propone dati in tempo reale sul meteo, sul monitoraggio del sonno e anche sui passi percorsi nel corso della giornata.

Sull’app allenamento, invece, potrete usufruire di modi ancora più evoluti di fare sport con centinaia di esercizi differenti e in grado di soddisfare tutte le vostre preferenze.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

