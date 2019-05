ASUS: doppio slider per il prossimo top di gamma?

Asus ha depositato dei brevetti presso WIPO che mostrano uno smartphone con un meccanismo a doppio slider per nascondere la fotocamera frontale. Potrebbe essere il prossimo ZenFone.

ASUS ha presentato pochi giorni fa il suo nuovo smartphone ZenFone 6 la cui particolarità è la presenza di una fotocamera posteriore rotante utilizzabile anche per i selfie. Il produttore potrebbe cambiare soluzione nel prossimo futuro e adottare un sistema a doppio slider come ci rivela un brevetto registrato nei giorni scorsi presso WIPO (World Intellectual Property Office).

A quanto pare, sono stati depositati ben 10 modelli tutti con meccanismo a scorrimento per nascondere la fotocamera frontale e avere un dispositivo a schermo interno. Tra questi, ben 5 modelli presentano il doppio slider. In pratica, non solo di potrà far scorrere lo slider verso l’alto in stile Mi Mix 3 di Xiaomi ma anche verso il basso.

Credit: LetsGoDigital

In tutti i modelli brevettati, nella parte superiore trova posto una doppia fotocamera frontale con diverse disposizioni. Mentre la porzione inferiore potrebbe essere utilizzata per integrare l’altoparlante o alcuni comandi di controllo dell’audio. Infatti, non è la prima volta che sentiamo parlare di questo meccanismo. Già il leaker Evan Blass aveva pubblicato delle immagini di uno smartphone con doppio slider che si pensava potesse essere ZenFone 6, ma così non è stato.

Un altro dettaglio importante è la mancanza visibile di un sensore biometrico nei design brevettati. ASUS potrebbe decidere di integrarlo direttamente nel display come sta facendo la maggior parte dei produttori sui loro top di gamma. In quel caso, il futuro e ipotetico ZenFone avrà un display OLED, in quanto è l’unica tecnologia che consente di inserirlo sotto lo schermo, al posto del pannello IPS LCD che troviamo a bordo di ZenFone 6. Staremo a vedere!