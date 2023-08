Asus ha smentito le voci sulla fine della linea di smartphone Zenfone. Contrariamente alle speculazioni precedenti, l’azienda ha dichiarato esplicitamente che lo Zenfone 10 non segnerà la fine della serie. Questo chiarimento fa tirare un sospiro di sollievo agli amanti degli smartphone compatti che hanno seguito da vicino gli sviluppi. Tuttavia, non è ancora detta l’ultima parola…

Affrontando le indiscrezioni, Asus ha sottolineato il suo costante impegno nel settore degli smartphone. L’azienda afferma la sua dedizione non solo a una, ma a due linee principali di smartphone: Zenfone e ROG Phone. L’annuncio è stato fatto in risposta a una notizia proveniente da Taiwan che accennava a una fusione tra le sezioni incaricate dello sviluppo degli Zenfone e dei ROG Phone, cosa che avrebbe potuto portare all’abbandono della prima famiglia di prodotti.

L’impegno di Asus è ulteriormente evidenziato dalla menzione della prossima gamma di prodotti 2024, ciò lascia acceso un piccolo barlume di speranza. Ecco la dichiarazione ufficiale:

“Vorremmo rispondere all’indiscrezione secondo cui l’Asus Zenfone 10 sarà l’ultima generazione della serie e la linea di prodotti Asus Zenfone verrà chiusa. Non è vero. Continueremo le nostre due principali linee di prodotti telefonici, ROG Phone e Zenfone. Asus ha un forte impegno nel settore degli smartphone e nei confronti dei clienti. Per ulteriori informazioni, consultate la nostra conferenza stampa sugli utili del secondo trimestre. Restate sintonizzati sulle nostre linee di prodotti per il 2024“.