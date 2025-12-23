Le ASUS ROG Pelta sono cuffie gaming wireless di fascia alta ora disponibili su Amazon a 119,90€ invece di 149,90€, con uno sconto del 20%. Queste cuffie offrono tripla connettività tramite dongle 2.4GHz, Bluetooth e cavo USB-C, rendendole compatibili con PC, PS5, Switch e dispositivi mobili. I driver da 50mm con diaframma placcato in titanio garantiscono un audio cristallino, mentre il peso di soli 309 grammi e i cuscinetti traspiranti assicurano comfort prolungato. Con un'autonomia fino a 60 ore in Bluetooth e illuminazione RGB personalizzabile, rappresentano un'offerta imperdibile a 119,90€.

ASUS ROG Pelta, chi dovrebbe acquistarle?

Le ASUS ROG Pelta rappresentano la scelta ideale per i gamer che cercano versatilità e libertà di movimento senza compromettere la qualità audio. Grazie alla tripla modalità di connessione – dongle 2.4GHz, Bluetooth e cavo USB-C – queste cuffie wireless sono perfette per chi gioca su diverse piattaforme, passando agevolmente da PC a PS5, da Nintendo Switch a dispositivi mobili. Con un risparmio del 20%, si rivolgono a chi desidera un headset premium ma accessibile, capace di offrire driver placcati in titanio da 50mm per un'esperienza sonora cristallina e realistica, essenziale per individuare ogni dettaglio nei giochi competitivi o per immergersi completamente nelle avventure single-player.

Particolarmente apprezzate da chi trascorre lunghe sessioni di gioco, le ROG Pelta pesano solo 309 grammi e garantiscono un comfort eccezionale grazie ai cuscinetti in rete traspiranti e all'archetto ergonomico regolabile. L'autonomia straordinaria fino a 70 ore in modalità wireless elimina l'ansia da batteria scarica, mentre la ricarica rapida vi assicura 3 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica. Sono la soluzione perfetta per streamer, content creator e appassionati che necessitano di affidabilità, controlli intuitivi accessibili direttamente sui padiglioni e la possibilità di personalizzare l'esperienza con l'illuminazione RGB, il tutto mantenendo una qualità audio professionale in ogni contesto d'uso.

Le ASUS ROG Pelta sono cuffie gaming wireless che offrono tripla connettività: dongle 2.4GHz, Bluetooth e cavo USB-C per PC, PS5, Switch e dispositivi mobili. Dotate di driver da 50mm con diaframma placcato in titanio, garantiscono audio nitido e dettagliato con distorsione ridotta. Pesano solo 309 grammi e dispongono di cuscinetti ergonomici traspiranti per sessioni prolungate senza affaticamento.

Vedi offerta su Amazon