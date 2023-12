ASUS ROG Phone 8 perde una delle sue caratteristiche migliori, ma è certificato IP68

Nel panorama degli smartphone da gaming, ASUS continua a distinguersi con la sua rinomata serie ROG Phone, confermando il suo impegno nel soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati. Con l'attesa imminente della serie ROG Phone 8, ASUS ha svelato due modifiche significative che promettono di rivoluzionare l'esperienza di gioco: un nuovo design frontale con cornici più sottili e la protezione IP68 contro acqua e polvere.

In un teaser recentemente pubblicato, ASUS ha anticipato il cambiamento nel design frontale di ROG Phone 8, abbandonando l'iconica estetica delle cornici spesse a favore di un design "senza bordi".

Il design precedente, presente ad esempio nel ROG Phone 7, caratterizzato da ampie cornici superiori e inferiori, aveva il suo perché. Nella progettazione di uno smartphone da gaming, cornici più larghe offrono un punto di presa confortevole quando si tiene il dispositivo in modalità orizzontale durante le sessioni di gioco. Inoltre, queste cornici consentivano di implementare due speaker frontali, contribuendo a un'esperienza di gioco immersiva. Tuttavia, il nuovo design "senza bordi" sembra non includere un secondo altoparlante frontale.

Un'altra importante rivelazione fatta da ASUS su Weibo è che la serie ROG Phone 8 sarà dotata di resistenza all'acqua e alla polvere di grado IP68.

Questa è una miglioramento significativo per la serie ROG Phone. I modelli precedenti vantavano una resistenza IP54, offrendo una certa protezione ma non sufficiente contro gli elementi atmosferici più gravi. La classificazione IP54 garantisce protezione dalla polvere, ma solo da piccoli schizzi d'acqua, mentre la certificazione IP68 consente l'immersione completa in acqua, rappresentando un livello notevolmente superiore.

L'annuncio ufficiale della serie ROG Phone 8 è previsto in occasione del CES 2024. La comunità degli appassionati di gaming non dovrà attendere a lungo per scoprire tutti i dettagli sui nuovi dispositivi che promettono di portare l'esperienza di gioco su smartphone a nuove vette.