Asus Zenfone 11 Ultra e ROG Phone 8, ecco i primi dettagli non ufficiali

Asus sembra pronta ad apportare cambiamenti significativi alla sua linea di prodotti nel 2024. Tradizionalmente noto per le serie Zenfone e i ROG Phone, il gigante tecnologico potrebbe prepararsi a un cambio di strategia, secondo una recente certificazione Bluetooth SIG.

La recente fuga di notizie rivela non solo la continuazione della serie incentrata sul gaming, con ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro, ma introduce anche un prodotto inaspettato: lo Zenfone 11 Ultra. Questo dispositivo inatteso ha scatenato le speculazioni sulla possibilità che Asus diversifichi la sua offerta di prodotti Zenfone introducendo una variante Ultra e dando forse l'addio alla versione compatta.

Lo Zenfone 11 Ultra, identificato con il numero di modello ASUS_AI2401, condivide le sue radici con la serie ROG Phone 8. In particolare, l'Ultra si discosta dagli identificativi convenzionali dei modelli da gaming solo per una lettera, optando per una "H" al posto di "A", "C", "D", "E" e "F". Anche se la nomenclatura può sembrare banale, lascia intendere potenziali divergenze nel design e nelle funzionalità.

La domanda principale che tutti si pongono è se lo Zenfone 11 Ultra porterà in tavola un display più grande e specifiche migliori. Le speculazioni suggeriscono che potrebbe condividere alcune caratteristiche fondamentali con il ROG Phone 8, come il potente chipset Snapdragon 8 Gen 3, una batteria robusta e una configurazione di memoria capiente. Questa mossa potrebbe significare l'abbandono da parte di Asus del form factor compatto visto nello Zenfone 10.

Attualmente dotato di un pannello OLED da 5,9 pollici, lo Zenfone 10 è uno tra i migliori smartphone compatti sul mercato. Con lo Zenfone 11 Ultra, Asus potrebbe puntare a competere con i dispositivi più vicini ai 7 pollici, proponendolo alla pari dei modelli di punta come il Galaxy S24 Ultra e l'iPhone 16 Pro Max. Tuttavia, non si sa se l'Ultra sarà solo un concentrato di potenza in termini di hardware interno o se presenterà un design esterno rinnovato.

Sebbene le date esatte dell'annuncio del ROG Phone 8 e dello Zenfone 11 Ultra rimangano sconosciute, Asus ha già mostrato un teaser del suo smartphone gaming di prossima generazione, lasciando intendere un lancio imminente. L'immagine mostra anche un alloggiamento della fotocamera ridisegnato.