ROG Phone 9 FE, lo smartphone da gaming "economico" potrebbe essere una vecchia conoscenza

Il mercato degli smartphone da gaming si appresta ad accogliere un nuovo contendente. Dopo il recente lancio dei top di gamma ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro, Asus sembra pronta a seguire le orme di Samsung, proponendo una versione "Fan Edition" (FE) del suo ultimo flagship gaming. La notizia emerge da recenti certificazioni rilasciate in Malesia e Thailandia, dove il dispositivo è stato registrato con il nome di ROG Phone 9 FE, alimentando speculazioni e attesa tra gli appassionati del settore.

La strategia "Fan Edition", resa popolare da Samsung, consiste nel rilasciare dispositivi con caratteristiche tecniche di fascia alta ma a prezzi inferiori rispetto ai modelli di punta. L'adozione di questo approccio da parte di Asus, un marchio rinomato per i suoi dispositivi gaming ad alte prestazioni, potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo nel panorama degli smartphone dedicati al gioco.

Le certificazioni ottenute in Malesia e Thailandia confermano l'esistenza del ROG Phone 9 FE, ma purtroppo non forniscono dettagli sulle sue specifiche tecniche. Anche le fughe di notizie in rete sono state finora scarse, lasciando spazio a congetture e ipotesi. Tuttavia, un indizio interessante emerge dal numero di modello del dispositivo: AI2401N.

Questo dettaglio si rivela cruciale per formulare alcune ipotesi. Il ROG Phone 8, predecessore dell'attuale serie 9, era identificato dal numero di modello "AI2401" ed era equipaggiato con il chipset Snapdragon 8 Gen 3. Gli attuali ROG Phone 9 e 9 Pro, lanciati recentemente, montano invece il più potente Snapdragon 8 Elite. La somiglianza tra il numero di modello del ROG Phone 9 FE (AI2401N) e quello del ROG Phone 8 (AI2401) suggerisce una possibile connessione tra i due dispositivi.

È quindi plausibile ipotizzare che il ROG Phone 9 FE possa essere una versione leggermente rivista del ROG Phone 8, riproposta sul mercato nel 2025 con un nome che ne attenui la percezione di "anzianità". Questa mossa permetterebbe ad Asus di offrire un dispositivo con prestazioni comunque elevate, basato su un chipset collaudato come lo Snapdragon 8 Gen 3, ma a un prezzo più competitivo.

Naturalmente, è importante sottolineare che si tratta di mere speculazioni in assenza di informazioni ufficiali. Tuttavia, l'adozione della denominazione "FE" da parte di Asus, che sembra chiaramente ispirata alla strategia di Samsung, induce a pensare a un dispositivo con specifiche inferiori rispetto ai ROG Phone 9 e 9 Pro, accompagnato da un prezzo di vendita più accessibile.

Se questa ipotesi si rivelasse corretta, il ROG Phone 9 FE potrebbe rappresentare una proposta molto interessante per i gamer con un budget più limitato. Un dispositivo che, pur rinunciando a qualche componente hardware di ultima generazione, sarebbe comunque in grado di offrire un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente grazie al potente Snapdragon 8 Gen 3 e alle ottimizzazioni tipiche dei prodotti ROG.

L'arrivo del ROG Phone 9 FE potrebbe inoltre intensificare la competizione nel segmento degli smartphone gaming di fascia media, dove attualmente dominano marchi come Xiaomi e Realme. L'ingresso di un brand prestigioso come Asus, con la sua consolidata esperienza nel settore gaming, potrebbe spingere gli altri produttori a migliorare ulteriormente le loro offerte, con un conseguente beneficio per i consumatori.

Resta da vedere quando Asus deciderà di svelare ufficialmente il ROG Phone 9 FE e quali saranno le sue caratteristiche tecniche definitive.