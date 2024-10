ROG Phone 9 arriverà prestissimo, avrà Snapdragon 8 Elite

ASUS ha annunciato l'imminente lancio del ROG Phone 9, previsto per il 19 novembre. Equipaggiato con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo smartphone si propone come un'anteprima per le prestazioni di punta tra i dispositivi Android del prossimo anno.

Parafrasando il slogan del marchio, "AI on, game on", si preannuncia un ruolo significativo dell'intelligenza artificiale nell'arricchire l'esperienza di gioco, sebbene i dettagli specifici rimangano ancora avvolti nel mistero. Tra le speculazioni, si ipotizza che il ROG Phone 9 possa offrire fino a 24GB di RAM e 1TB di memoria interna, continuando a supportare la ricarica rapida da 65W come il modello precedente.

Lo smartphone da gaming migliore di sempre sta per tornare

Il design non si discosta dall'estetica dedicata ai gamer, con illuminazione LED sul retro, un tratto distintivo ormai consolidato nella linea di smartphone da gioco di ASUS. Con meno di un mese al lancio, l'attesa tra gli appassionati di gaming mobile è palpabile.

Questo dispositivo rappresenta un passo avanti nell'evoluzione del gaming su mobile, combinando le più recenti innovazioni hardware con potenzialità software emergenti, promettendo di elevare ulteriormente lo standard di gioco.

Con l'equipaggiamento del nuovo Snapdragon 8 Elite, il ROG Phone 9 non solo assicurerà prestazioni eccezionali ma aprirà anche le porte a nuove possibilità interattive e immersive grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale.