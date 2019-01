ASUS Rog Phone: Android 9 Pie presto in arrivo?

ASUS Rog Phone potrebbe presto ricevere l’aggiornamento all’ultima versione Android 9 Pie. L’indiscrezione arriva direttamente da Geekbench. Qualche giorno fa è apparso sulla piattaforma di benchmark uno smartphone Rog Phone con a bordo l’ultima major release del robottino verde.

Come potete vedere dall’immagine, lo smartphone con nome in codice ASUS_Z1QD riporta la scritta Android 9 alla voce sistema operativo, il che potrebbe significare che Asus sia pronta a rilasciare l’update. Nello specifico, in questo test il dispositivo ha ottenuto 2403 punti in single core e 8889 punti in multi core.

Approfittiamo per ricordarvi la scheda tecnica di ASUS Rog Phone. Lo smartphone da gaming è equipaggiato con lo Snapdragon 845 overclockato e accoppiato a 8 GB di RAM. Una delle peculiarità è rappresentata dal sistema di raffreddamento composto da uno strato di carbonio, uno di rame e una camera a vapore 3D. Per il resto, parliamo di un display AMOLED da 6 pollici, una doppia fotocamera posteriore 12MP+8MP, un sensore frontale da 8MP e una batteria da 4000 mAh.

Insomma, con ogni probabilità i possessori di Rog Phone potranno presto godere delle funzionalità di Android 9 Pie dato che ASUS ha cominciato ad aggiornare già altri smartphone, come ZenFone 5Z e ZenFone 5. In ogni caso, però, l’azienda taiwanese non ha rilasciato informazioni ufficiali a riguardo e – dunque – non ci resta che aspettare.