Quando si parla di qualità audio uno dei brand più affermati è sicuramente Bang & Olufsen. Sono molti i prodotti di alto livello proposti dall’azienda danese nata nel 1925 e tra questi vogliamo segnalarvi l’ottimo sconto riservato agli utenti Prime sugli auricolari true wireless Beoplay E8 Sport, che vengono proposti in colorazione Oxygen a 149,00€, con uno sconto di ben 201 euro rispetto al prezzo di listino!

Questi auricolari, pensati espressamente per gli sportivi, sono progettati con un occhio di riguardo all’indossabilità in modo che siano comodo e sicuri, grazie anche alla gamma di inserti e alette con cui sono forniti. Sono impermabili, e quindi adatti a ogni stagione e per qualsiasi clima. Grazie alla batteria di lunga durata e alla custodia di ricarica vi garantiranno una riproduzione di ben 28 ore, con il suono potente e cristallino tipico dei prodotti B&O.

Oltre alle caratteristiche tecniche non possiamo non citare anche l’aspetto estetico di questi bellissimi auricolari. La colorazione Oxygen dona allo stesso tempo un aspetto ricercato e accattivante. La custodia, con la sua forma particolare, risulta essere sia gradevole da vedere che comoda da riporre sia in tasca sia sulla propria scrivania, oltre ovviamente a garantire fino a 3 ricariche complete degli auricolari.

Se state cercando degli auricolari true wireless da usare nelle vostre attività sportive che siano allo stesso tempo eleganti e con un’ottima qualità audio non dovreste perdervi questa offerta. Raramente i prodotti di Bang & Olufsen subiscono dei tagli di prezzo così importanti e uno sconto del 57% non dovrebbe essere ignorato.

