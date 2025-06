Se siete alla ricerca di auricolari wireless di fascia alta che uniscano qualità audio lossless, cancellazione attiva del rumore e un design sofisticato, allora i Huawei FreeBuds Pro 4 potrebbero essere esattamente ciò che fa per voi. Su Amazon, potete acquistarli oggi a soli 149€, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 199€. Si tratta di un'offerta imperdibile per chi desidera godere del massimo della tecnologia audio al miglior prezzo disponibile.

Vedi offerta su Amazon

Huawei FreeBuds Pro 4, chi dovrebbe acquistarli?

I nuovi Huawei FreeBuds Pro 4 rappresentano un salto evolutivo nel panorama degli auricolari Bluetooth. Sono infatti i primi ad offrire una trasmissione lossless a 2.3 Mbps, grazie all'innovativo codec L2HC 4.0 e alla tecnologia NearLink. Le certificazioni HWA Lossless e Hi-Res Wireless Audio attestano la capacità di restituire un suono estremamente fedele e cristallino, rendendoli ideali per gli audiofili più esigenti.

Uno dei punti di forza è senza dubbio la cancellazione attiva del rumore dinamica, capace di adattarsi automaticamente all'ambiente circostante, offrendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in contesti molto rumorosi come treni o metropolitane. A completare il tutto, troviamo un sistema di chiamate ultra stabili che assicura voce chiara anche in condizioni ambientali avverse, come vento forte o rumori fino a 100 dB.

Il design "Silver String" è un altro elemento distintivo: elegante, raffinato e resistente agli impatti, grazie alla lavorazione Ceramic DECO con dettagli in argento incisi a laser. Oltre all'estetica, spicca la funzionalità: potrete rispondere o rifiutare una chiamata semplicemente muovendo la testa e collegare contemporaneamente due dispositivi, con compatibilità garantita sia per Android che iOS.

Approfittate ora di questa promozione su Amazon: i Huawei FreeBuds Pro 4 a soli 149€ rappresentano un acquisto intelligente per chi cerca prestazioni audio avanzate, comfort e stile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di portare la vostra esperienza sonora su un altro livello. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.