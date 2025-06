Se siete alla ricerca di uno smartwatch di ultima generazione abbinato a un potente altoparlante Bluetooth, questa offerta su Amazon non potete lasciarvela sfuggire. Il bundle composto da Huawei Watch 5 da 46 mm e dallo speaker Huawei Sound Joy 2 Nero è ora disponibile a soli 449€, con uno sconto del 24% rispetto al più basso prezzo recente di 588€. Un'occasione straordinaria per chi desidera monitorare la propria salute e godersi un suono di alta qualità ovunque si trovi.

Vedi offerta su Amazon

Bundle Huawei Watch 5+ Sound Joy 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo Huawei Watch 5 integra la tecnologia Multi-sensing X-TAP, un sensore avanzato che unisce ECG, PPG e rilevazione tattile a 10 livelli, il tutto in un modulo compatto. Grazie alla funzione One-tap Health Glance, basta un semplice tocco di 3 secondi per ottenere un check-up rapido e preciso dei principali parametri vitali, compreso il livello di SpO2 dal polpastrello. Non mancano funzionalità avanzate come l'app ECG, l'analisi HRV, il supporto eSIM per la connettività indipendente e un'integrazione perfetta con Android e iOS. Il design, infine, si distingue per materiali di pregio come il vetro zaffiro e la cassa in titanio di grado aerospaziale, con un display AMOLED LTPO 2.0 che coniuga eleganza e praticità.

Abbinato a questo smartwatch, troverete l'altoparlante Huawei Sound Joy 2, capace di diffondere musica fino a 85 dBA grazie a un esclusivo sistema a quattro unità HUAWEI SOUND. Con una batteria da 8800 mAh, garantisce 26 ore consecutive di riproduzione, il tutto in un corpo resistente a polvere e acqua con certificazione IP67. Caratteristiche intelligenti come la funzione "scuoti per lo stereo", la connessione istantanea tramite tocco e la ricarica rapida a 40W lo rendono un compagno audio ideale per ogni occasione.

In definitiva, a soli 449€, questo bundle rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole investire in tecnologia indossabile all'avanguardia e in un sistema audio portatile di alta qualità. Approfittate subito dell'offerta disponibile su Amazon prima che si esaurisca. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartwatch per ulteriori consigli.