Questi auricolari wireless con parti in legno sono un AFFARE! (-23%)

Alla ricerca di un audio immersivo con un tocco eco-friendly? Gli auricolari House of Marley Champion offrono esattamente questo! Disponibili oggi su Amazon a soli 59,99€ invece di 79,99€, si distinguono non solo per il loro prezzo conveniente ma anche per il design ecosostenibile. Caratterizzati da materiali quali bambù e alluminio riciclato, offrono fino a 28 ore di musica grazie alla custodia a ricarica rapida.

House of Marley Champion, chi dovrebbe acquistarli?

Per gli amanti della musica e del design eco-friendly, gli House of Marley Champion rappresentano l'ultimo grido in fatto di auricolari wireless. Con materiali ecosostenibili, tra cui bambù certificato FSC e alluminio riciclato, questi auricolari non sono solo una scelta responsabile, ma anche un fedele compagno quotidiano capace di riprodurre la vostra playlist preferita per 8 ore ininterrotte. Il case a ricarica rapida estende il tutto fino a 28 ore totali, ideali per chi è sempre in movimento e non vuole rimanere a secco di batteria.

Nonostante il loro stile minimalista e la loro sostenibilità siano i fattori principali, questi auricolari si faranno apprezzare anche per la loro praticità. Con un grado di impermeabilità IPX4, saranno perfetti per gli sportivi che non temono il sudore o qualche goccia di pioggia.

Inoltre, il microfono integrato permetterà di gestire chiamate con semplicità, riprendendo automaticamente la musica al termine della conversazione. Considerato questo enorme calo di prezzo, suggeriamo l'acquisto di questi auricolari senza pensarci due volte, soprattutto se cercate un modello dallo stile originale.

