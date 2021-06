Avete notato anche voi questo bug nell’app Google?

No, non è la vostra connessione che fa i capricci. L’applicazione Google ha da diverse settimane un bug che rende più difficile utilizzare il motore di ricerca, come non fosse la funzione principale di tale app…

L’applicazione Google per Android ha un problema: sono diverse settimane che può capitare come a seguito di una ricerca effettuata dagli utenti essa restituisca semplicemente una schermata bianca, non molto utile allo scopo per cui è realizzata.

A primo impatto potrebbe sembrare che sia la connessione ad internet ad avere dei problemi e la prima reazione degli utenti è solitamente quella di prendersela con l’operatore di rete fissa o mobile di turno. Questa volta, però, la colpa non è dei gestori delle reti ma è l’applicazione Google ad essere afflitta da questo fastidioso bug.

Anche il fondatore di AndroidPolice Artem Russakovskii ha segnalato l’esistenza del bug su molti degli smartphone in proprio possesso, tra cui prodotti di OnePlus, Google e Samsung.

This bug with the @Google app that randomly doesn't load any results, even on a perfectly good connection, and just shows a blank page, is so annoying.

Does anyone else run into it all the time? pic.twitter.com/dbD6KtnOl8

— Artem Russakovskii (@ArtemR) June 12, 2021