Backup by Google One, novità in arrivo per gli smartphone Android

Il sistema di backup e ripristino incluso nel vostro smartphone Android sta per cambiare per sempre. I vostri dati saranno presto tenuti al sicuro da Backup by Google One, la funzione limitata in passato agli utenti premium del servizio di archiviazione cloud dell’azienda americana. Cosa cambia?

Il sistema di backup integrato nelle versioni più recenti di Android e supportato da Google Play Services è in grado di salvare i dati del vostro smartphone all’interno del cloud Google Drive, il tutto senza pesare sul conteggio totale dei file archiviati dell’account.

Lo strumento sta però per essere rimosso e sostituito con Backup by Google One, un sistema che precedentemente era riservato agli utenti che hanno deciso di pagare un abbonamento mensile oppure annuale per l’aumento dello spazio di archiviazione nei servizi Google, tra gli altri vantaggi.

Cosa cambierà per gli utenti? Non molto in realtà.

La soluzione di backup attuale.

La soluzione di backup esistente che è attualmente disponibile in tutti i telefoni Android più recenti e che può essere trovata in Impostazioni > Sistema > Backup o Impostazioni > Google > Backup memorizza già i dati importanti dello smartphone, compresi i dati delle applicazioni, i messaggi di testo SMS, le impostazioni del dispositivo, la cronologia delle chiamate e i contatti.

Backup by Google One sostituirà in toto il sistema di Android, integrandosi nelle impostazioni degli smartphone compatibili. Oltre ai dati già salvati sul cloud in precedenza, come condividono i colleghi di AndroidPolice, gli utenti potranno ora contare anche sulla sincronizzazione degli MMS oltre a foto e video che però andranno ad occupare lo spazio disponibile sul vostro account Google.

Backup by Google One

Il servizio di salvataggio dei dati nel cloud Backup by Google One arriverà nelle prossime settimane su tutti gli smartphone con Android 8.0 o una versione successiva.