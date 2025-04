La powerbank completa: veloce, capiente e ora anche scontata due volte

Se state cercando una powerbank davvero completa, capace di coniugare potenza, velocità e praticità d’uso, quella proposta da Baseus potrebbe fare proprio al caso vostro. Oltre a offrire prestazioni elevate, questa batteria portatile ad alta capacità è attualmente scontata due volte: un primo sconto del 33% e un ulteriore coupon del 25%, rendendola una delle offerte più interessanti del momento. Ma il prezzo non è l’unico punto di forza: si tratta di un prodotto che combina efficienza e innovazione.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 25% durante il checkout

Baseus Blade H1, chi dovrebbe acquistarla?

Con una potenza di uscita fino a 100 W e una capacità di 20000 mAh, questa powerbank è in grado di ricaricare dispositivi anche molto energivori come un MacBook Pro da 16 pollici, portandolo al 50% in appena 30 minuti. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida PD 3.0 e PPS e alle due porte USB-C, potrete caricare più dispositivi contemporaneamente, risparmiando tempo prezioso. Se utilizzata insieme a un caricatore da parete da 65 W (non incluso), la powerbank si ricarica completamente in appena 1,2 ore.

Nonostante la potenza, il design resta uno dei suoi punti distintivi. Con uno spessore di soli 0,7 pollici, questa Baseus risulta più sottile di molti notebook. Merito della batteria al silicio carbonio, che ha permesso di ridurre peso e dimensioni rispettivamente del 18% e del 20% rispetto alle versioni precedenti. Questo la rende estremamente comoda da portare con sé in viaggio, in borsa o nello zaino. La luce LED integrata, poi, vi permette di tenere sempre sotto controllo lo stato di ricarica e il tempo residuo in modo chiaro e intuitivo.

Oltre alla velocità, la sicurezza è un elemento chiave. Il chip BPSII protegge i vostri dispositivi da surriscaldamento, cortocircuiti e scarica profonda, rendendo questa powerbank ideale non solo per l’uso quotidiano, ma anche per viaggi e trasferte. Il pacchetto comprende anche un cavo USB-C a C per la ricarica rapida e una garanzia di 24 mesi.

Vedi offerta su Amazon